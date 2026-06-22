Excellent depuis son arrivée à Atlanta, CJ McCollum prolonge pour un an et 21 millions de dollars avec les Hawks.

Les Atlanta Hawks ont sécurisé l'un des artisans de leur belle fin de saison. Selon ESPN, CJ McCollum a trouvé un accord avec la franchise géorgienne pour une prolongation d'un an et 21 millions de dollars. Le contrat comprend également un bonus en cas de transfert, selon son agent Sam Goldfeder.

L'arrière de 34 ans aurait pu tester le marché des agents libres à partir du 30 juin, mais les deux parties ont préféré poursuivre leur collaboration. Une décision logique au vu de l'impact de McCollum depuis son arrivée à Atlanta en janvier dernier dans le cadre du trade impliquant Trae Young.

Le seul à avoir vraiment fait douter les Knicks

Si les Hawks ont finalement été éliminés dès le premier tour par les futurs champions NBA, ils ont longtemps donné du fil à retordre à New York. Atlanta avait même pris l'avantage 2-1 dans la série, en grande partie grâce à CJ McCollum.

Le vétéran avait notamment offert le Game 3 aux Hawks avec un fadeaway à mi-distance inscrit à 12,7 secondes de la fin. Quelques jours plus tôt, il avait déjà marqué les esprits avec une performance à 32 points lors du Game 2 au Madison Square Garden.

Sur l'ensemble de la série, McCollum avait été le principal problème posé aux Knicks. Son expérience, sa capacité à créer son propre tir et son sang-froid dans les moments chauds avaient permis à Atlanta de rêver d'un exploit face à l'équipe qui allait finalement soulever le trophée Larry O'Brien quelques semaines plus tard.

Un vétéran toujours aussi fiable

Au-delà des playoffs, l'ancien joueur des Blazers a joué un rôle majeur dans la qualification d'Atlanta. Les Hawks ont remporté 18 de leurs 20 derniers matches lors d'une impressionnante dynamique de fin de saison, avec McCollum comme l'un des leaders du vestiaire.

En 41 rencontres sous le maillot d'Atlanta, il a compilé 18,7 points de moyenne tout en convertissant 35,7 % de ses tentatives à trois points.

Sa régularité derrière l'arc reste d'ailleurs exceptionnelle. McCollum vient d'enchaîner une 11e saison consécutive à au moins 150 paniers à trois points. Depuis la saison 2015-16, aucun autre joueur NBA n'a réussi une telle série.

À 34 ans, CJ McCollum n'est plus dans les meilleures années de sa carrière. Mais Atlanta sait exactement ce qu'il apporte : du tir, de l'expérience, du leadership et une capacité à prendre feu sur une série de playoffs. Les Knicks s'en souviennent encore.