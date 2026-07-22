Clark et Ionescu disent non, Janelle Salaün favorite du concours à 3 pts ?

Janelle Salaün est la plus adroite des 6 participantes au concours à 3 pts du All-Star Game WNBA 2026.

Pas de match au programme cette nuit en WNBA, mais une bonne nouvelle pour le basket français. Janelle Salaün participera vendredi au concours à 3-points organisé à Chicago dans le cadre du All-Star Weekend.

La Française des Golden State Valkyries fera partie d’un plateau composé de Azzi Fudd, Marina Mabrey, Rhyne Howard, Natisha Hiedeman et Bridget Carleton. Le concours se tiendra le vendredi 24 juillet à la Wintrust Arena.

Janelle Salaün n’a pas volé son invitation

La présence de Salaün n’a rien d’un choix par défaut. L’ailière de Golden State inscrit actuellement 2,5 paniers à trois points par rencontre, le septième meilleur total de la ligue, avec 39,4 % de réussite. Parmi les six participantes annoncées, aucune n’est plus précise qu’elle cette saison.

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Elle a déjà terminé quatre rencontres avec au moins cinq tirs primés et s’est imposée comme l’une des principales menaces extérieures des Valkyries. Une vraie récompense pour la progression de la Française, qui aura désormais l’occasion de se faire remarquer sur l’une des scènes les plus exposées du week-end.

Un concours sans Clark, Ionescu et McBride

Le plateau aurait néanmoins pu être encore beaucoup plus prestigieux. Selon ESPN, Caitlin Clark, Sabrina Ionescu et Kayla McBride avaient toutes les trois été invitées par la WNBA, mais ont décliné la proposition. La ligue n’a pas communiqué officiellement les raisons de leurs refus.

L’absence de Clark sera forcément remarquée, elle qui reste l’une des joueuses les plus attendues dès qu’un concours de tirs est évoqué. Ionescu ne défendra pas non plus le trophée qu’elle avait remporté en 2023 et 2025. Quant à McBride, ses 33 points et six paniers primés inscrits contre Seattle lundi rappelaient encore qu’elle aurait parfaitement eu sa place dans cette compétition.

Le concours perd donc trois de ses plus grandes attractions potentielles, mais offre une belle fenêtre à Janelle Salaün. À elle de profiter du vide laissé par les stars pour devenir l’un des visages français du All-Star Weekend, aux côtés de Gabby Williams, sélectionnée comme titulaire pour le match des étoiles, et de Dominique Malonga, remplaçante.