Janelle Salaün en feu, Los Angeles surprend Indiana

Retour sur les trois matchs de la nuit en WNBA, avec une performance énorme de Janelle Salaün en sortie de banc.

Les résultats de la nuit en WNBA

Valkyries @ Tempo : 83-75

Lynx @ Sun : 86-80

Fever @ Sparks : 92-106

Trois matches ont eu lieu cette nuit, avec de belles performances, à commencer par celle de l'une de nos Frenchies.

La première opposition s'est jouée entre Golden State et Toronto. Face à un Tempo diminué par les blessures et à des Valkyries lancées à pleine vitesse, la logique a été respectée. Les joueuses de la Bay se sont imposées 83 à 75.

Une défense d'élite fait gagner des matches, et c'est le cas depuis le début de cette saison pour Golden State. En jouant physique et en mettant parfaitement en place leurs schémas défensifs, les Californiennes ont su contenir les tirs adverses et forcer l'attaque de Toronto à prendre de mauvaises décisions avec le ballon.

Janelle on fire !

Si la domination a changé de camp à chaque quart-temps, le deuxième a fait très mal à Toronto, qui a vu l'écart se creuser en faveur des Valkyries.

Comme souvent, Natalie Nakase n'a pas eu peur de sortir ses titulaires et de s'appuyer sur son banc. Et comme lors du dernier match, ce sont les joueuses en sortie de banc qui ont fait gagner la rencontre.

Sortie du banc donc, Janelle Salaün a établi un nouveau record en carrière avec 26 points (70 % FG), 5/6 à trois points, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception en 23 minutes. Elle a logiquement été élue joueuse du match. Notre Française est la leader de la ligue en termes de tirs à trois points marqués cette saison parmi les non-titulaires. Elle continue de monter en puissance match après match.

Avec une Chennedy Carter coupée par les Aces, Janelle Salaün a désormais toutes les cartes en main pour aller chercher le trophée de sixième joueuse de l'année. Ce serait une première pour une Française.

Janelle Salaün tonight 🔥 • 26 points

• 6 rebounds

• 5/6 3PM (!!)

• 7/10 FG

• 23 minutes played pic.twitter.com/8sbNVKf8kA — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 9, 2026

Kaitlyn Chen, elle aussi, est en train de devenir primordiale. Avec de plus en plus de minutes, elle est impactante à chaque entrée sur le parquet. Dynamique, rapide et agressive, elle n'est pas effrayée à l'idée de tenter sa chance. L'ancienne joueuse de UConn a terminé avec 16 points (66,7 % FG), 1 rebond, 3 passes et 1 interception.

Un peu en manque d'adresse sur ces deux derniers matches, Gabby Williams subit une baisse de régime par rapport aux dernières semaines. La Française a fini cette nuit avec 7 points, 1 rebond, 2 passes et 1 interception, mais elle a surtout dû laisser sa place en cours de rencontre à cause d'une blessure au dos survenue au début de la deuxième période.

La meilleure scoreuse de la franchise canadienne a été Isabelle Harrison, avec 24 points (58,8 % FG), 8 rebonds et 2 passes. Mais avec une équipe en grand manque d'adresse extérieure et beaucoup trop de pertes de balle, la défaite était difficile à éviter.

Marina Mabrey, de son côté, a vécu une nuit compliquée avec très peu d'efficacité au tir.

Notre Tricolore, Tima Pouye, était de retour sur le banc. Elle a inscrit 2 points et distribué 1 passe dans un temps de jeu limité.

Golden State enchaîne un sixième succès de suite, une première dans l'histoire de la franchise. Les Valkyries se placent provisoirement à la troisième place, au coude à coude avec Las Vegas.

Minnesota gagne sans briller

La nuit s'est poursuivie par la rencontre entre Minnesota et Connecticut. Sans produire du beau jeu, les joueuses de Cheryl Reeve se sont imposées 86 à 80 face au Sun. De quoi faire de la Hall of Fameuse la coach la plus victorieuse de l'histoire de la WNBA, avec 380 victoires en saison régulière. Une légende.

Sans vraiment de création offensive et sans Olivia Miles, encore blessée, le Lynx a pu compter sur sa défense et sur ses tirs extérieurs. Les joueuses de Minnesota ont aussi su saisir les failles du Sun, freiné par l'absence de Brittney Griner, elle qui était en feu sur les derniers matches.

Mené au score jusqu'au dernier quart-temps, Minnesota est repassé devant grâce à ses joueuses en sortie de banc, et notamment grâce à Dorka Juhász. La Hongroise, tout juste revenue de blessure, a inscrit les deux derniers paniers du match et a terminé avec 12 points, 4/6 à trois points, 6 rebonds, 1 passe et 1 contre en 19 minutes.

Dorka est bien de retour, et elle va faire un bien fou au Lynx.

Mais la joueuse du match, c'est bien Kayla McBride, avec ses 23 points (60 % FG), 4 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre. Elle a réalisé un match complet jusque dans les derniers instants.

Another 20-piece for Kayla McBride 🎯 Kayla McBride recorded the 80th 20-point game of her career, finishing with 23 PTS, 4 REB and 4 AST to help the @minnesotalynx defeat the Sun. 23 PTS (6-10 FG) | 4 REB | 4 AST#WNBASeason30 pic.twitter.com/0eQVRdfDy0 — WNBA (@WNBA) July 9, 2026

Natasha Howard, quant à elle, a fini en double-double avec 12 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres.

Sans BG, le Sun a tout de même bataillé pour espérer gagner. Mais sans véritable solution défensive en fin de rencontre, Connecticut a fini par craquer face aux armes adverses.

Leïla Lacan a terminé meilleure scoreuse de son équipe et sort d'un match complet malgré la défaite. Elle a inscrit 15 points, 6 rebonds, 6 passes et 1 interception, tandis que notre autre Française, Nell Angloma, a performé en sortie de banc. Elle a fini avec 10 points (66,7 % FG) et 7 rebonds.

La mauvaise nouvelle de cette rencontre, c'est la blessure de Saniya Rivers. La joueuse de Connecticut a dû sortir du parquet en fauteuil roulant après être retombée sur sa cheville au début du deuxième quart-temps.

En attendant le match des Aces, Minnesota reprend la tête du classement.

LA crée la surprise

Pour le dernier match de la nuit, Indiana se déplaçait dans la ville des Anges, et le voyage a tourné au cauchemar. Los Angeles a fait vivre un enfer à la défense du Fever pour finalement s'imposer 106 à 92.

Un bon bol d'air frais pour la franchise californienne, en grande difficulté depuis quelques matches avec les blessures de Kelsey Plum et Cameron Brink.

L'attaque des Sparks s'est mise au service du collectif pour planter à tout va, avec trois joueuses du cinq de départ à plus de 20 points. Grâce à une adresse extérieure bien supérieure à celle de son adversaire et avec un trio très adroit, la défense du Fever n'a rien pu faire.

À 36 ans, Nneka Ogwumike réalise une très bonne saison et a été une nouvelle fois désignée joueuse du match cette nuit. La vétérane a fini avec 24 points, 8 rebonds et 5 passes.

À ses côtés, Rae Burrell a inscrit 22 points, avec un parfait 3/3 à trois points, 3 rebonds, 4 passes et 1 interception. Pour finir, Dearica Hamby complète le tout avec 21 points (53,3 % FG), 9 rebonds, 2 passes et 4 interceptions.

Three 20-point scorers for the Sparks 🔥 Nneka Ogwumike, Rae Burrell and Dearica Hamby each scored 20+ PTS, combining for 67 PTS to lead the @LASparks to a home win over the Fever! 🏀 Nneka Ogwumike: 24 PTS | 8 REB | 5 AST (tied season high in PTS)

🏀 Rae Burrell: 22 PTS (9-15… pic.twitter.com/U2kgQGUyGi — WNBA (@WNBA) July 9, 2026

Avec une Caitlin Clark plus effacée pour son retour de blessure et sans Aliyah Boston, forfait, c'est Kelsey Mitchell qui a porté Indiana. Trop esseulée face à une attaque des Sparks en mode rouleau compresseur, elle n'a pas pu changer le déroulé de la rencontre. Elle a terminé avec 29 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Lexi Hull, à ses côtés, a fini avec 14 points, 2 rebonds et 1 interception.

Los Angeles respire et remonte à la 9e place pendant que le Fever stagne.

Trois nouveaux matches sont au programme la nuit prochaine :