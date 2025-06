Malgré l'élimination au premier tour des Playoffs face aux Golden State Warriors (3-4), cette saison 2024-2025 a été positive pour les Houston Rockets. 2ème à l'Ouest en saison régulière, la franchise texane a la volonté de surfer sur cette dynamique positive.

Et cet été, tous les mouvements semblent parfaitement intégrés à un plan précis. Le coach Ime Udoka a été prolongé sur plusieurs années. L'équipe a récupéré Kevin Durant via un trade en provenance des Phoenix Suns et s'apprête à le prolonger. Des cadres, comme Steven Adams et Fred VanVleet, ont été verrouillés sans même tester la Free Agency.

Et avant le début de la FA, les Rockets retiennent également Jae'Sean Tate, Aaron Holiday et Jeff Green selon ESPN. Bon, ce ne sont pas les joueurs les plus importants de la rotation d'Udoka. Mais les trois hommes ont tout de même rendu des services dans une longue saison régulière.

Surtout, ils connaissent le vestiaire texan et ont le rôle de "vétérans" pour encadrer des jeunes talents. Puis surtout, au 28 juin, il existe déjà une vision très claire de l'effectif de Houston pour la saison 2025-2026.

Kevin Durant, Alperen Sengun, Fred VanVleet, Steven Adams, Jabari Smith, Reed Sheppart, Tari Eason, Aaron Holiday, Cam Whitmore, Jae'Sean Tate, Jeff Green et Nate Williams.

(Jock Landale, même sous contrat, ne devrait pas être conservé).

Il s'agit donc d'une base extrêmement solide avec seulement quelques retouches à venir lors de la FA. Le tout sans dépasser le "first apron" et peut-être même sans payer la "luxury tax".