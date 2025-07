Guide de l’espoir pour votre franchise

Contrairement à celui du hitchiker de la galaxy, ce guide de l'espoir est simple, court et se déclinera en 4 points :

1. A chaque move effectué par votre front office, vous avez la réaction suivante : "Mais qu'est ce qu'ils font"? Dans certains cas, en creusant un peu du côté des finances, avec un joueur à prolonger l'été prochain ou une luxury tax à éviter, on peut parfois comprendre. Mais dans d'autres cas... Prenons un exemple : Si votre équipe a signé DeRozan à l'été dernier et ajoute à l'effectif Lavine à la deadline, votre première réaction sera l'incompréhension ponctuée d'un "Mais qu'est ce qu'ils font"? Désolé mais tant que votre GM restera en place, vous pouvez rayer le mot espoir de votre vocabulaire.

2. A chaque move effectué par votre GM, vous avez la réaction suivante : "On s'est fait enfler". Encore une fois, il faut prendre le temps de réfléchir un petit peu pour trouver une quelconque cause. Un exemple sera plus parlant. Si votre équipe trade Alex Caruso pour Josh Giddey et que tout le monde pense que Shams a oublié de mentionner les picks envoyés par OKC avec l'australien, évidemment, vous vous êtes fait enfler. Quand pendant l'année, votre GM, bon prince, offre un contrat de 5 ans et 90 millions à Patrick Williams, le doute n'est pas permis : "vous vous êtes fait enfler". Dans ce cas précis, non seulement un changement est nécessaire dans le front office mais en plus il faudra prendre le temps de nettoyer les erreurs passées. L'espoir, ce ne sera pas pour vous. Vos enfants, peut-être ?

3. A chaque move effectué par votre GM, votre réaction est soit le cas 1, soit le cas 2, soit un mix des deux. Par exemple, votre GM cède le meilleur des picks 2026 entre vous et Milwaukee pour monter de la 23e à la 13e place de la draft 2025. Votre réaction, tout naturellement, sera : "Mais qu'est ce qu'ils font ? On s'est fait enfler"! Là, on est dans le cas typique où si vous avez un côté suicidaire, il est fortement conseillé d'arrêter de regarder du basket. Passez à un sport mineur, c'est mieux pour vous.

4. Dans tous les autres cas, gardez espoir !