Alors que la France a chuté en neuvième position (-4), les États-Unis ont retrouvé leur place en tête du classement FIBA ce vendredi. Après une Coupe du monde surprenante, la mise à jour du ranking, basé sur les huit dernières années, réserve quelques surprises.

Sa quatrième place très décevante au Mondial n’a pas empêché Team USA de reconquérir son trône. En effet, l’Espagne, qui occupait la première place du classement, a fait encore pire pendant la compétition (9e). Et les Américains restent, à ce jour, les champions olympiques en titre.

USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking! See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR — FIBA (@FIBA) September 15, 2023

Les champions du monde allemands ont grimpé de huit places, atteignant le podium pour la première fois de leur histoire grâce à leur sans faute. Le Canada, médaillé de bronze en Asie avec une nouvelle génération menée par Shai Gilgeous-Alexander, a également connu une progression fulgurante (+9). Il occupe désormais la sixième place.

La plus grande ascension reste de loin celle de la Lettonie, qui est parvenue à accrocher la cinquième place de la Coupe du monde au terme d’un parcours étonnant. La sélection dirigée par Luca Banchi est passée du 30e au 8e rang mondial (+22).

L’équipe de France, qui avait pourtant obtenu la médaille d’argent aux Jeux olympiques et à l’Euro, a subi une chute abrupte dans le classement FIBA. Son élimination précoce lors des phases de groupes cet été lui a coûté quatre places, la faisant dégringoler de la cinquième place — dont a hérité la Serbie, finaliste de la Coupe du monde — à la neuvième place. La Slovénie de Luka Doncic (11e) et la Grèce (14e), sans Giannis Antetokounmpo au Mondial, ont connu une descente similaire, perdant respectivement 4 et 5 places.

Le top 20 complet :

États-Unis (+1) Espagne (-1) Allemagne (+8) Australie (-1) Serbie (+1) Canada (+9) Argentine (-3) Lettonie (+22) France (-4) Lituanie (-2) Slovénie (-4) Brésil (+1) Italie (-3) Grèce (-5) Pologne (-1) Porto Rico (+5) Monténégro (+2) République dominicaine (+6) République tchèque (-7) Finlande (+5)

