Cleveland est ambitieux. Mais avec 141 balles perdues en huit matches, les Cavs sont en train de se tirer une balle dans le pied.

Les Cleveland Cavaliers poursuivent leur parcours en playoffs avec des ambitions élevées, mais un problème majeur, et même historique, freine leur progression : la gestion du ballon.

Après leur défaite 111-101 lors du Game 1 face aux Detroit Pistons en demi-finales de conférence Est, Cleveland a encore affiché ses difficultés dans ce domaine, avec 19 pertes de balle sur la rencontre.

Avec ce nouveau total, les Cleveland Cavaliers ont atteint un seuil historique inquiétant. La franchise cumule désormais 141 balles perdues sur ses huit premiers matches de ces playoffs 2026.

Il s’agit du total le plus élevé enregistré par une équipe à ce stade de la postseason depuis 1996, dans l’ère moderne du play-by-play.

Dans le détail, cela représente une moyenne de 17,6 pertes de balle par match, un chiffre particulièrement élevé pour une équipe visant les Finales NBA.

James Harden au cœur du problème

Individuellement, James Harden incarne en partie ces difficultés. Le meneur des Cavs totalise déjà 43 pertes de balle depuis le début des playoffs, dont sept lors du Game 1 contre Detroit.

Plus largement, Cleveland souffre de ces trop nombreuses erreurs. Qu’il s’agisse de passes imprécises, de dribbles mal maîtrisés ou de décisions précipitées, l’équipe se tire une balle dans le pied dans des matches parfois serrés. Comme les deus défaites de moins de quatre points contre Toronto qui auraient pu tourner autrement en prenant plus soin du ballon.

Malgré ce point noir, les Cleveland Cavaliers conservent un effectif capable de viser un long parcours. Mais à ce niveau de compétition, la marge d’erreur est réduite. La capacité à limiter les pertes de balle apparaît désormais comme une condition essentielle pour espérer rivaliser avec les meilleures équipes restantes dans ces playoffs 2026.