Les Clippers ont-ils cherché à esquiver les Lakers en playoffs ?

Les Los Angeles Clippers étaient à la lutte pour la troisième place à l’Ouest et ils affrontaient deux des équipes les plus faibles de la Conférence : le Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets. Tyronn Lue a alors pris la décision de reposer ses deux stars, Kawhi Leonard et Paul George, et les Californiens se sont inclinés à deux reprises. Basculant ainsi au quatrième spot. Un simple calcul ?

En effet, en terminant en dehors du top-3, les Angelenos optimisent leurs chances de ne pas croiser la route de leurs rivaux et voisins les Lakers avant les finales de Conférence. Alors il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme et pointe du doigt la supposée tactique de Lue.

« Je m’en fous complètement de ce que les gens pensent. On a misé sur la santé avant tout. On veut juste avoir tous nos gars en bonne santé. Ce que disent les gens qui ne sont pas de l’équipe, je m’en fiche. Je ne lis pas Twitter et je ne regarde pas Instagram. Je vis comme j’en ai envie », confie le coach.

Leonard et George ont encore connu des petits pépins physiques au cours de la saison et il est effectivement plus intéressant de les reposer avant le début des hostilités. Après, esquiver les Lakers avant les finales de Conférence, c’est toujours un plus. Mais ce n’est même pas acquis. Les champions en titre ne finiront septièmes que s’ils battent les Warriors ce soir. Puis les Clippers sont désormais dans la partie de tableau du Jazz. S’ils veulent aller au bout, ils devront de toute façon être à même de battre n’importe quelle équipe.

