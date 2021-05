Le plan des Lakers pour battre Stephen Curry et les Warriors

Les Los Angeles Lakers de LeBron James contre les Golden State Warriors de Stephen Curry. La NBA ne pouvait rêver d’une meilleure affiche pour vendre son nouveau format. Les deux superstars les plus populaires et, d’une certaine manière, les deux visages de la ligue. Encore aujourd’hui. Après s’être livré de nombreuses batailles pour le titre, les deux MVP se retrouvent donc avec… une place en playoffs mise en jeu. Le tout sur un affrontement à élimination direct. Oh que ça promet.

Mais en réalité, sur le papier, le duel n’est pas si équilibré. Les Angelenos n’auraient jamais dû se retrouver au septième rang de la Conférence Ouest à l’issue de la saison régulière. Les longues blessures d’Anthony Davis puis de James les ont fait plonger. Mais ils partent favoris. Ils ont d’ailleurs gagné 2 des 3 matches contre les Dubs par 28,5 points d’écart. En limitant Curry à 23 points et 42% aux tirs. Soit 9 unités de moins que sa moyenne cette saison. Ils savent ce qu’ils ont à faire.

« On sait qui est la tête du serpent, c’est Steph », remarque AD. « On va devoir faire de notre mieux pour le contenir. Ça sera un travail d’équipe, ce n’est pas juste la tâche des arrières. » « C’est le meilleur shooteur de l’Histoire », ajoute Dennis Schröder. « On doit tout faire pour lui rendre la vie la plus difficile possible et limiter ses trois-points. »

Les Warriors ne sont plus vraiment une équipe, plutôt un one man show. Celui de Stephen Curry, meilleur marqueur de la saison et auteur de nombreux cartons mémorables ces dernières semaines. Le stopper, c’est quasiment l’assurance de venir à bout de cette équipe de Golden State. Mais Steve Kerr et son staff sont eux aussi préparés.

« On s’attend à ce qu’ils envoient la sauce sur Steph. Prises-à-deux, plusieurs profils de défenseurs différents, des petits coups en douce, ce genre de truc », prévient le coach. « Steph a déjà tout vu. Draymond [Green] sera la clé pour nous. Il a une réponse à tout et ils sont plaisants à voir ensemble. »

Kentavious Caldwell-Pope, Dennis Schröder et peut-être même LeBron James seront envoyés par séquence sur Stephen Curry. Anthony Davis sur des changements d’écrans, aussi, probablement. Les Lakers vont tout faire pour le forcer à lâcher le ballon, quitte à laisser Andrew Wiggins, Draymond Green et les autres prendre leurs responsabilités. La rencontre promet vraiment d’être intéressante.

