Les Clippers vont encore signer un nouveau meneur

Les Los Angeles Clippers sont encore un peu légers à la mène, même après fait venir Rajon Rondo. Si le double champion NBA brille depuis son retour en Californie, la rotation au poste un a tout de même pris un coup avec la blessure de Patrick Beverley pour plusieurs semaines.

Pat Beverley, frappé par le karma, retourne à l’infirmerie

Du coup, les dirigeants se sont mis en tête de trouver un joker pour éviter d’être trop juste alors que la saison arrive à son terme et que les Clippers sont encore en course pour finir deuxièmes à l’Ouest. Shams Charania annonce donc la signature à venir de Yogi Ferrell pour au moins dix jours. Son CDD pourra être reconduit. Et les Angelenos pourront l’embaucher pour de bon s’il fait ses preuves entre temps.

Guard Yogi Ferrell plans to sign a 10-day contract with the Los Angeles Clippers later next week upon clearing health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2021

Ferrell, 27 ans, a joué deux matches avec les Cleveland Cavaliers cette saison. Pour 9,5 points et 2,5 passes de moyenne à 38% aux tirs et 33% à trois-points. Il tourne à un peu moins de 8 points par match en 5 ans de carrière. Autant dire que son arrivée ne devrait pas spécialement changer la donne. Surtout que les Clippers sont plutôt bien en ce moment, avec un Rondo qui remonte en puissance et un surprenant Terrance Mann. Mais bon, ça fait toujours le nombre.