Les Bulls déterminés à transférer leur meilleur scoreur

Les Chicago Bulls ne savent pas exactement où ils vont mais ils ont l’air de savoir avec qui ils ne veulent plus avancer. Selon Marc Stein, la franchise de l’Illinois n’a jamais été aussi intéressée à l’idée de se séparer de Coby White. L’arrière de 25 ans sera libre à l’issue de la saison étant donné que son contrat arrive à expiration mais les dirigeants aimeraient donc s’en séparer avant la deadline de février afin de récupérer une contrepartie plutôt que de le laisser filer libre cet été.

Ces rumeurs font penser que les Bulls n’ont pas l’intention de le prolonger en juillet en tout cas. C’est pourtant l’un de leur meilleur joueur. Et même leur scoreur le plus prolifique cette saison puisqu’il tourne à 21 points et 44% de réussite aux tirs en 12 rencontres.

Coby White pourrait intéresser quelques équipes dans un rôle d’artilleur en sortie de banc. Mais à la condition que Chicago accepte de ne pas demander le prix fort en l’échange d’un joueur en fin de contrat.