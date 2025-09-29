En fin de contrat en 2026, Coby White a refusé à plusieurs reprises une extension avec Chicago. De quoi alimenter l’idée d’un possible intérêt des Rockets, privés de Fred VanVleet.

L’avenir de Coby White à Chicago reste incertain. Selon plusieurs médias, dont le Chicago Sun Times, le meneur de 24 ans a déjà indiqué à la franchise qu’il ne signerait pas d’extension avant la fin de son contrat, préférant tester la free agency en 2026.

Auteur d’une belle progression la saison passée, White se retrouve pourtant au milieu d’un backcourt déjà chargé, avec notamment Josh Giddey prolongé pour 100 millions de dollars, ainsi que Tre Jones, Ayo Dosunmu, Kevin Huerter et éventuellement Dalen Terry. Plusieurs équipes se sont renseignées à son sujet ces derniers mois, mais les Bulls ont jusqu’ici refusé d’envisager sérieusement un transfert, convaincus de sa valeur pour le présent comme pour l’avenir.

Mais sans extension, Coby White peut aller tester la free agency l'été prochain. Un vrai risque pour les Bulls. C'est là que pourraient entrer en scène les Houston Rockets, selon une idée pas inintéressante de Joe Cowley du Sun Times.

La blessure de Fred VanVleet, victime d’une rupture du ligament croisé qui le privera de la saison 2025-2026, a relancé les spéculations. Les Houston Rockets, désormais en mode « win-now » avec Kevin Durant arrivé cet été, doivent rapidement trouver une solution. Dans ce contexte, White apparaît comme un profil séduisant : un créateur capable de soulager Durant et d’apporter du scoring immédiat.

Pour l’heure, aucun contact concret n’a été rapporté entre Houston et Chicago. L’idée relève davantage de l’opportunité que d’une rumeur confirmée. Mais certains observateurs estiment qu’un package autour de Reed Sheppard, jeune arrière prometteur, et de l’ailier Tari Eason pourrait séduire les Bulls.

Chicago dispose d’une grande flexibilité à l’horizon 2026, avec plusieurs contrats expirants, dont ceux de White, Nikola Vucevic, Kevin Huerter ou encore Zach Collins. Si la franchise décide de se projeter vers l’avenir, écouter les offres pour White pourrait devenir une option.

De son côté, Houston est pressé par le temps : Durant n’a signé que pour un an et l’équipe est contrainte par le hard cap. La piste White reste donc hypothétique, mais elle pourrait prendre de l’ampleur si les Rockets veulent rester compétitifs dès cette saison.

