Cole Anthony, une bonne pioche pour les Bucks

Mine de rien, les Milwaukee Bucks ont réussi une bonne intersaison. Giannis Antetokounmpo n'a pour l'instant pas demandé son trade. Myles Turner a été recruté - un move auquel personne ne s'attendait - pour remplacer un Brook Lopez vieillissant. Dans le même temps, la franchise a prolongé la plupart de ses Free Agents, tous à petits prix. L'effectif est toujours un peu léger sur les postes extérieurs mais le club devrait désormais signer Cole Anthony. Ce dernier vient de négocier un buyout avec les Memphis Grizzlies, équipe où il avait été envoyé par le Orlando Magic dans le cadre du transfert de Desmond Bane. Il ne jouera donc jamais en Floride et rejoint le Wisconsin, comme l'annonce ESPN.

Cette signature enterre sans doute la possibilité de signer Bradley Beal, plutôt pressenti aux Los Angeles Clippers, ou Chris Paul. Mais Anthony est une bonne alternative. Il est plus jeune et sort de saisons plus que correctes avec le Magic. Il tournait par exemple à 9 points en seulement 18 minutes l'an passé. Sa venue ne va pas révolutionner les Bucks mais ça donne encore un peu de profondeur à ce roster, certes imparfait et loin d'être le plus terrifiant à l'Est mais qui commence à avoir de l'allure.