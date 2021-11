Cole Anthony déchaîné sur le terrain… puis complètement dingue en interview

L’adrénaline est la plus forte des drogues. Et si Cole Anthony semblait « ailleurs » après le match entre le Magic et le Jazz, c’est justement parce que la tension et l’excitation de la rencontre n’étaient pas encore redescendues. Le jeune meneur s’est d’abord déchaîné sur le terrain avant de débarquer euphorique en interview dans la foulée.

🗣 COLE HARD FACTS. Cole Anthony talks after coming up clutch in the @OrlandoMagic win! pic.twitter.com/uGE74A4B33 — NBA (@NBA) November 8, 2021

Légendaire. En même temps, il avait des raisons d’être heureux. Orlando venait de renverser Utah après avoir compté 10 points de retard à l’entame du quatrième quart-temps. Les Floridiens ne gagnent pas tous les jours – 3 victoires en 11 matches. Surtout contre un adversaire aussi solide. Et encore moins de cette manière.

Cole Anthony a justement inscrit 10 de ses 33 points dans le money time. Mais comme il l’expliquait à sa manière et en parlant très, très, très vite, c’était d’abord un travail d’équipe. Wendell Carter Jr a eu un impact, RJ Hampton a inscrit le panier à trois-points pour la gagne, etc.

Clutch Cole 😤@The_ColeAnthony drops a season-high 33 PTS and knocks down some crucial late buckets in the @OrlandoMagic's comeback win! pic.twitter.com/m4l602NA0p — NBA (@NBA) November 8, 2021

Mais il reste le patron de cette formation prometteuse. Et il est lancé sur les bases d’une superbe deuxième saison chez les pros. Pour l’instant, il tourne à 20 points, 44% aux tirs, 41% à trois-points, 7 rebonds et 5 passes décisives de moyenne.

Ricky Rubio, Terance Mann : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA