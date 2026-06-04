👕 Collection ultra limitée de t-shirts pour les finales NBA

Le début des Finales NBA est toujours un moment particulier. Cette année, l'affiche entre les Knicks et les Spurs nous a donné envie de marquer le coup avec deux créations inédites, disponibles dès aujourd'hui sur notre shop.

Nous lançons ainsi deux t-shirts en série limitée et éphémère, conçus spécialement pour accompagner ces Finales 2026. Le premier rend hommage à New York, à son énergie unique et à cette équipe qui fait vibrer toute une ville. Le second célèbre les Spurs et l'incroyable aventure menée par Victor Wembanyama jusqu'aux portes du titre.

Comme les Finales elles-mêmes, ces deux modèles ont vocation à rester des pièces de collection.

Ils ne seront disponibles que pendant la durée de la série et disparaîtront ensuite du shop.

TU PRÉFÈRES ? – Le premier jeu de BasketSession / REVERSE !