TU PRÉFÈRES ? – Le premier jeu de BasketSession / REVERSE !

Les Finales NBA viennent de débuter. Les Knicks et les Spurs nous offrent une affiche de rêve. L'été approche, les journées rallongent, les apéros se multiplient, les week-ends s'étirent et les vacances pointent déjà le bout de leur nez. Bref, la saison parfaite pour refaire le monde du basket entre amis !

C'est exactement pour ça que nous avons créé le jeu TU PRÉFÈRES ?

Enfin... créé, oui, mais après des années à en parler. Cela fait très longtemps que toute la team BasketSession / REVERSE rêve de sortir un jeu destiné à la communauté. Et c'est finalement à l'initiative de Théo (rendons à César ce qui appartient à César) que nous avons décidé de sauter le pas en début d'année.

Je ne vais pas vous mentir, les séances de brainstorming pour imaginer les 110 questions ont donné lieu à quelques grands moments. Beaucoup de fous rires, quelques débats interminables et une bonne dose de détente nécessaire (pour ne pas dire indispensable) entre deux matches hivernaux des Wizards et des Kings. Tout ce qu'on aime, en somme.

Le résultat, c'est TU PRÉFÈRES ? : 110 questions basket impossibles à trancher. Un jeu pensé par des passionnés pour des passionnés, avec une seule mission : vous faire rire, débattre et passer de bons moments ensemble.

Nous sommes particulièrement fiers de ce projet. Nous y avons mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et une vraie volonté de proposer un bel objet. Du graphisme au choix des matériaux, nous avons essayé d'être à la hauteur de ce que mérite notre tribu. Et nous avons tenu à conserver un prix que nous espérons le plus accessible possible : 19,90€.

À sortir entre deux matches de streetball, autour d'un barbecue, au bord d'une piscine, en pique-nique, pendant un week-end entre amis ou sur la route des vacances, TU PRÉFÈRES ? est le compagnon idéal de l'été pour tous les amoureux du basket.

Le jeu est actuellement en prévente sur basketsession.shop, aux côtés de toute notre collection de t-shirts et notamment de deux nouveautés en série limitée spécialement créées pour les Finales NBA. Les expéditions du jeu débuteront à partir de la semaine du 15 juin.

On espère sincèrement que vous serez au rendez-vous et que vous nous accompagnerez dans cette nouvelle aventure. Et surtout, on a déjà hâte que vous nous partagiez les débats improbables que ce jeu va provoquer avec vos potes ;)