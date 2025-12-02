Collin Gillespie, la révélation inattendue qui change tout aux Phoenix Suns

Collin Gillespie n’était pas censé devenir un élément central de la rotation des Suns cette saison. Il devait être un complément, une option supplémentaire en cas de coup dur, un joueur capable d’apporter un peu de rythme ou quelques minutes pour souffler les titulaires.

Et pourtant, depuis un mois, il s’impose comme l’une des révélations les plus inattendues de l’Ouest. La victoire de Phoenix sur les Lakers, où il a signé son record en carrière avec 28 points, a simplement confirmé ce que la franchise découvre peu à peu : Gillespie n’est pas une parenthèse, mais une vraie pièce de cette équipe.

Face à Los Angeles, son impact a pris une autre dimension. Devin Booker venait de sortir sur blessure après 10 minutes de temps de jeu, laissant un vide théoriquement impossible à combler pour un joueur encore anonyme du grand public. Gillespie a pourtant assumé le rôle sans hésiter, orchestrant des runs importants, plantant des tirs lointains avec une assurance rare, et surtout enchaînant les actions décisives dans le dernier quart-temps.

Le match aurait pu basculer, mais il a répondu avec une maturité qui ne trompe plus personne en interne. Ses coéquipiers l’ont reconnu immédiatement, certains rappelant en souriant que « Collin n’est pas du genre à trembler quand il a la balle ». Dans un vestiaire qui compte des joueurs expérimentés, ce type de phrase ne se gagne pas par hasard.

A NIGHT TO REMEMBER FOR COLLIN GILLESPIE. ☀️ 28 PTS (career-high)

☀️ 8 3PM (career-high)

☀️ PHX W@Suns improve to 13–9 on the season 👏 pic.twitter.com/rDEmEkGCqN — NBA (@NBA) December 2, 2025

Ce qui frappe le plus, ce n’est pas seulement son adresse, mais la façon dont il s’est fondu dans cette équipe. Il ne joue jamais en dehors du système, ne force quasiment rien, ne cherche pas à s’imposer comme un scoreur alors que les Suns possèdent déjà de fortes têtes d’affiche.

Sa montée en puissance est venue naturellement, à mesure que le staff lui confiait davantage de responsabilités et que ses performances validaient chaque ouverture. Le hasard n’explique pas qu’un joueur se transforme en une nuit. Ce sont les répétitions quotidiennes, la compréhension des espaces, la capacité à répondre quand l’équipe en a besoin. Et tout cela, Gillespie le montre depuis les premières semaines de la saison. Ses stats sur les deniers matchs sont impressionnantes, on vous laisse juger :

28 PTS 4 REB 5 AST 8/14 3PT (cette nuit)

12 PTS 2 AST 1 STL

24 PTS 3 REB 4 AST 6/11 3PT

21 PTS 3 REB 9 AST

16 PTS 3 REB 3 AST

15 PTS 3 REB 6 AST

20 PTS 7 REB 4 AST

19 PTS 3 REB 6 AST

15 PTS 8 REB 7 AST

Les Suns ont découvert chez lui un mélange d’intelligence de jeu et de sang-froid qui colle parfaitement à ce groupe. Quand Phoenix accélère, il accompagne le tempo sans jamais surjouer. Quand l’attaque patine, il se rend disponible, offre une ligne de passe, prend un tir ouvert.

Collin Gillespie, le complément parfait de Booker et Brooks

Sa justesse a fini par créer une confiance autour de lui, une certitude presque inconsciente que, s’il est sur le terrain, il fera le bon choix. Ce n’est pas un compliment banal. Dans une équipe ambitieuse, c’est l’éloge le plus précieux.

La performance contre les Lakers marque un tournant parce qu’elle a eu lieu dans un contexte où Phoenix aurait pu s’effondrer. Booker sort très tôt, la défense de Los Angeles s’organise, et les séquences deviennent plus rugueuses. Dans ce type de scénario, les équipes cherchent un relais. Cette fois, c’était lui.

Ce match n’a rien d’un feu de paille. Il arrive après plusieurs semaines où Gillespie a gagné du terrain, multiplié les bons passages, sécurisé sa place dans la rotation. Le staff parle de lui comme d’un joueur « qui comprend exactement ce que l’équipe attend de lui », ce qui, dans la bouche d’un coach NBA, est un label de fiabilité.

Aux côtés de Devin Booker et Dillon Brooks, il sert de lien. Capable de porter la balle et de créer, il soulage Booker de cette tâche et sert les Brooks, Williams and co dans les meilleures conditions. Mieux, en ajoutant une 2e menace létale à trois-points, il écarte globalement le jeu et ouvre les espaces dans lesquels s'engouffre avec bonheur un joueur comme Brooks. Précieux !

Il est rare qu’une équipe en quête de stabilité trouve une révélation aussi inattendue. Encore plus rare que cette révélation devienne immédiatement utile dans des moments chauds. Les Suns pensaient avoir recruté un joueur de complément, ils découvrent un arrière capable de prendre la balle quand les têtes d’affiche manquent à l’appel.

Et pour une équipe qui vise haut, ce genre de surprise change tout. Collin Gillespie n’a pas simplement signé son record de points, il a confirmé qu’il était en train de devenir un élément essentiel de la saison des Suns.

