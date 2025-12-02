Luka Doncic assume la responsabilité de cette soirée cauchemar

Luka Doncic assume la défaite face aux Suns après neuf pertes de balle et un match compliqué face à Mark Williams. Les Lakers doivent vite réagir avant un calendrier très relevé.

Luka Doncic avait beau compiler 38 points, 11 rebonds et 5 passes, il n’a retenu qu’une chose de la défaite face aux Suns : ses neuf pertes de balle. Et ce sont ces ballons perdus qui ont rythmé toute son analyse, bien plus que ses chiffres.

Après la rencontre, il n’a pas tenté de contourner la responsabilité. « C’était ma faute. Je ne devrais jamais finir un match avec neuf pertes de balle. Je dois faire beaucoup mieux que ça », a-t-il reconnu en conférence de presse, conscient que Phoenix avait transformé chacune de ses erreurs en transition rapide.

Doncic sait qu’il a largement contribué au décrochage des Lakers dans le deuxième quart-temps, ce moment où le match s’est échappé. Il a décrit une sensation de décalage permanent : « Quand tu joues comme ça, tu donnes trop d’opportunités à l’adversaire. On n’a pas réussi à répondre. »

À ses côtés, JJ Redick a insisté sur l’impact d’un seul joueur : le pivot de Phoenix, Mark Williams. Le coach des Lakers a expliqué avoir rarement vu son équipe autant bloquée dans toutes ses lectures offensives.

« Que ce soit sur pick-and-roll, en isolation ou dans nos renversements, Williams était constamment dans la peinture. Il coupait toutes les lignes. On n’arrivait plus à créer d’avantages », a-t-il détaillé.

Luka Doncic, lui, a confirmé la même sensation : « Il était partout. On essayait de trouver des espaces, mais il revenait à chaque action. »

Redick a aussi souligné que cette accumulation de turnovers venait briser totalement le rythme de l’attaque : « Quand tu perds autant de ballons en live, c’est impossible de défendre derrière. On est punis immédiatement. »

Les Lakers, désormais à 15-5, ne s’alarment pas, mais Doncic a tenu à rappeler que le calendrier exigeant qui arrive ne pardonnera rien. « On doit être plus disciplinés. On doit mieux jouer. Les prochains matchs ne seront pas faciles », a conclu le meneur, en référence aux déplacements qui s’enchaînent : Toronto, Boston, Philadelphie, suivis d’une série contre des équipes au-dessus de 50% de victoires.

Cette soirée face à Phoenix restera comme un rappel brutal : même un gros match statistique ne protège pas d’une défaite quand les pertes de balle cassent toute dynamique et accessoirement lorsque l'on oublie de défendre avec assez intensité...

Malgré la défaite, la série historique de LeBron reste en vie