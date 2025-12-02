LeBron James a signé un 1 293e match de suite en NBA avec au moins 10 points au compteur. C'est tout simplement vertigineux.

La performance de LeBron James ne restera pas dans les annales, mais elle a suffi à préserver un record hors normes. Cette nuit, lors de la lourde défaite des Los Angeles Lakers à domicile contre les Phoenix Suns, le King a sauvé de justesse sa série légendaire de matches à au moins 10 points. Une série qui a commencé alors que Cooper Flagg, le n°1 de la dernière Draft, n'était pas encore né...

Dominés collectivement et rarement dans le rythme, les Lakers ont subi la loi d’une équipe de Phoenix plus tranchante des deux côtés du terrain. Et LeBron n’a pas vraiment trouvé son souffle offensif non plus. Toujours en recherche de rythme après avoir manqué le début de la saison pour soigner son dos, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA a traversé la rencontre en pilote automatique, laissant Luka Doncic (38 pts) faire le gros du boulot à la finition.

A un peu moins de sept minutes de la fin, un tir à 3 points est quand même venu faire basculer son total à 10 points. Juste assez pour prolonger une série débutée il y a près de deux décennies.

Avec désormais 1 293 matches consécutifs (!) à au moins 10 points, LeBron continue d’écrire un chapitre unique de sa longévité en NBA. La domination n’est plus la même chaque soir, mais la fiabilité, elle, demeure.

