Christian Wood a posé les bases d'une campagne pour le titre de 6e homme de l'année avec ses 25 points et 8 rebonds en sortie de banc pour son premier match officiel avec Dallas. Sauf que Collin Sexton n'est pas trop d'accord. Envoyé au Jazz dans le cadre du trade de Donovan Mitchell, l'ancien arrière des Cavs a mis le feu contre les Nuggets et n'a pas raté ses débuts.

Il les a presque trop bien réussis, puisque Utah a battu les Nuggets à Denver en mettant un peu à mal les plans de tanking de Danny Ainge. Avec 20 points en 20 minutes, Sexton a été important dans cette victoire. Il a aussi mis un point d'honneur à faire le show, notamment en défiant directement Nikola Jokic dans le money time. Collin Sexton ne manque pas de confiance, puisqu'il a provoqué l'isolation et s'est permis d'imiter le taureau prêt à charger avant d'accélérer devant le double MVP et de prendre le dessus sur lui en vitesse.

Collin Sexton is a lot of fun https://t.co/5KCvYZqFCj pic.twitter.com/PkLAvg9JK8 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 20, 2022

Avant ça, il avait déjà réussi à irriter le Joker...

Jokic got cooked by Colin sexton then decks him lmaoo pic.twitter.com/p3mubwxJGP — John (@iam_johnw) October 20, 2022

Il faut rappeler que lorsqu'il était à la fac, Sexton a failli faire gagner Alabama alors que son équipe était à... 3 contre 5 à cause d'une bagarre et d'expulsions en masse. Donc le jeu en iso ne l'effraie pas plus que ça, c'est un euphémisme.

Collin Sexton et son équipe ont failli gagner un match à... 3 contre 5 !