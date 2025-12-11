Chris Paul ne gagnera peut-être jamais le titre NBA. Mais il a eu un rôle prépondérant dans la constitution de ce qui est l’une des équipes les plus fortes de l’histoire. Dans un papier très intéressant d’ESPN, Shai Gilgeous-Alexander et les joueurs du Oklahoma City Thunder racontent comment CP3 a changé leur destinée et celle de la franchise.

Le mentorat discret qui a tout changé

Au cœur de la saison 2019-20, Chris Paul avait instauré une routine devenue légendaire à Oklahoma City. Lors des soirs off à domicile, les jeunes du Thunder étaient invités chez lui pour regarder les matchs, analyser les actions et parler basket autour d’un dîner préparé par son chef.

Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort étaient les plus assidus. Assis avec Paul devant un écran et une tablette, ils découvraient une manière de regarder le jeu radicalement différente.

« On était juste là à chiller », raconte Gilgeous-Alexander à ESPN. « Mais lui, il ne regardait jamais un match juste pour le regarder. Il observait toujours pour apprendre. »

Paul enseignait sans cesse, décortiquant les tendances des joueurs et les stratégies adverses. Une approche qui a profondément marqué les jeunes du Thunder.

L’impact sur SGA : devenir un vrai pro

Pour le MVP 2025, l'influence de Paul dépassait largement le terrain.

« Chris a été le premier à me montrer ce que signifiait être un professionnel », explique SGA. « Il faisait toujours des choses en plus. C’était surtout hors du terrain. C’était les choses auxquelles tu ne penses pas quand tu es un gamin. Quand tu es jeune, on t’apprend juste à travailler super dur, mais on ne t’apprend pas vraiment la nutrition, à prendre soin de ton corps, les massages, la récupération... Tout ça, il était toujours dessus.

Il avait une mentalité ‘get better’ permanente, dans tous les domaines de la vie. »

Paul lui a même imposé des séances de musculation en pleine saison, expliquant pourquoi ces routines empêchaient les blessures. Et Gilgeous-Alexander parle aujourd’hui de CP3 comme d’un véritable modèle de discipline.

L’évolution de Luguentz Dort grâce à CP3

Luguentz Dort a, lui aussi, été façonné par Paul. Rookie non drafté à l’époque, il s’est vu offrir par CP3 un iPad doté des outils vidéo professionnels permettant d’analyser les matches NBA. Il lui a appris à regarder les matches, filtrer les actions, à décortiquer les matches et prendre des notes.

« Il a été un vrai leader, très vocal », raconte Dort. Paul explique qu’il était d’ailleurs tout le temps sur le dos de son jeune coéquipier .

Paul insistait aussi pour qu’il tire sans hésiter, malgré son faible pourcentage en début de carrière. Lui expliquant qu’il pouvait se le permettre puisqu’il défendait dur. Une confiance payante, puisque Dort est devenu un shooteur à plus de 41% à trois points la saison passée (29,7% quand il jouait avec Chris Paul).

Une culture héritée... concrétisée par un titre NBA

Le passage de Chris Paul à OKC n’a duré qu’une saison, mais son empreinte est immense.

D’après le GM Sam Presti, son professionnalisme a « marqué la franchise », tandis que son exigence a modelé la jeune base du Thunder, devenue championne en 2025.

Paul, présent en tribunes lors des playoffs l’an dernier, ne cache pas sa fierté :

« Voir ces gars réussir, il n’y a rien de mieux. »

Aujourd’hui, Oklahoma City possède le meilleur bilan de la ligue, et SGA estime clairement que les fondations de ce succès ont été posées avec Chris Paul... lorsque personne ne voyait encore venir cette dynastie.

Chris Paul prend sa retraite : Le Roi est mort, vivent les Rois