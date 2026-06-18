Comment Kevin Durant a eu un rôle essentiel dans le titre des Knicks

Brian Windhorst estime que la décision de Kevin Durant de rejoindre les Nets en 2019 a indirectement participé à la renaissance des Knicks.

Lorsqu'on raconte le parcours qui a conduit les Knicks à leur premier titre NBA depuis 1973, les noms de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart ou encore Leon Rose reviennent naturellement. Mais pour Brian Windhorst d'ESPN, l'un des personnages les plus importants de cette histoire... n'a jamais joué le moindre match sous le maillot new-yorkais. Il s'agit de Kevin Durant.

Lors d'une intervention dans le podcast The Schrager Hour, l'insider a expliqué que le refus de Durant de rejoindre les Knicks en 2019 avait déclenché une série d'événements qui ont finalement conduit la franchise jusqu'au titre NBA.

« Les Knicks misaient absolument tout sur Kevin Durant en 2019 », rappelle Windhorst. « Il n'est pas venu, puis il a expliqué plus tard que les Knicks n'étaient pas cool. »

À l'époque, Durant choisit de rejoindre les Nets de Brooklyn aux côtés de Kyrie Irving. Pour les Knicks, l'échec est immense. La franchise pensait avoir enfin trouvé la superstar capable de la sortir de décennies d'errance. Selon Windhorst, cette décision a provoqué une véritable remise en question au sommet de l'organisation.

« L'idée qu'il puisse dire cela a été un coup de massue pour Jim Dolan. »

Le tournant Leon Rose

C'est alors que le propriétaire des Knicks décide de changer radicalement son approche.

« Il est allé chercher Leon Rose et Wes Wesley », explique Windhorst. « L'un est un négociateur et un bâtisseur d'effectif très intelligent, l'autre possède des relations exceptionnelles avec les joueurs. »

À l'époque, cette nomination avait suscité de nombreuses interrogations. Rose n'avait jamais dirigé de franchise NBA. Ancien agent influent, il arrivait avec un profil atypique pour un président d'équipe. Quelques années plus tard, son bilan parle pour lui.

Rose a progressivement assemblé le noyau champion des Knicks. Jalen Brunson, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby ou encore Mikal Bridges ont rejoint New York au fil des saisons jusqu'à former l'une des équipes les plus cohérentes de la ligue.

Construire plutôt qu'acheter

Pour Windhorst, la réussite de Rose ne relève pas du favoritisme malgré ses liens passés avec plusieurs joueurs.

« Certains peuvent appeler cela du favoritisme. Moi j'appelle ça de l'intelligence. »

L'ancien agent connaissait parfaitement les personnalités et les profils qu'il recrutait. Il savait comment ces joueurs pouvaient fonctionner ensemble et a construit un effectif complémentaire tout en conservant une certaine flexibilité financière.

« La recette secrète, c'est Jim Dolan qui a compris qu'il avait besoin d'un autre type de dirigeant parce que ce qu'il faisait ne fonctionnait pas. »

Sept ans après avoir vu Kevin Durant choisir Brooklyn, les Knicks ont finalement décroché le trophée Larry O'Brien. Une histoire qui pousse aujourd'hui certains supporters new-yorkais à sourire devant l'ironie de la situation.

Le joueur qui a refusé les Knicks a peut-être, malgré lui, contribué à lancer la transformation qui les a conduits jusqu'au sommet de la NBA.

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