Les Knicks ont vu Mbappé marquer l’histoire

%%excerpt%% Après leur sacre, plusieurs joueurs des Knicks ont été aperçus au MetLife Stadium pour le match entre la France et le Sénégal. Une rencontre historique.

Champions NBA il y a quelques jours, après 53 ans d'attente, les Knicks ont profité d'un petit temps de repos entre leur première célébration et leur parade, qui aura lieu demain dans les rues de New York.

Dans un été plus que sportif, la Coupe du monde de football a débuté aux États-Unis et notre chère équipe de France affrontait le Sénégal au MetLife Stadium, dans le New Jersey, à quelques kilomètres de New York. Pour l'occasion, Deuce McBride, Mikal Bridges et OG Anunoby étaient présents dans les tribunes.

🏀 Knicks players OG Anunoby, Mikal Bridges and Deuce McBride are in attendance at MetLife Stadium for France vs Senegal. 🇫🇷🇸🇳 pic.twitter.com/RfNxz5bntJ — Sports on Predict (@predictdotsport) June 16, 2026

Cette connexion foot-basket n'est pas inhabituelle du côté des Knicks. Anunoby a grandi à Londres et, par la même occasion, avec une passion pour les champions d'Angleterre 2026, Arsenal. De leur côté, Josh Hart, qui n'était pas présent au match, et Deuce McBride ont déjà évoqué à plusieurs reprises leur intérêt pour la discipline. Un mélange de deux mondes que l'on aime voir.

Et hier soir, les joueurs de la Big Apple ont pu profiter de la victoire des Bleus face aux Lions de la Teranga, mais ils ont surtout vu Kylian Mbappé écrire l'histoire sous leurs yeux.

En effet, dans le succès 3-1 de la France, le capitaine français a sonné la révolte en inscrivant un doublé somptueux. De quoi lui permettre de devenir le meilleur buteur des Bleus en Coupe du monde devant Just Fontaine, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale devant Olivier Giroud avec 58 buts. Et ça à seulement 27 ans. Tout simplement exceptionnel.

A New York, la fête pour les Knicks s’annonce historique !

Dans la continuité de leur tournée de célébration, la fête se poursuivra demain pour les joueurs de New York avec la grande parade dans les rues de la ville.