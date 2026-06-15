A New York, la fête pour les Knicks s’annonce historique !

Après leur sacre NBA face aux Spurs, les Knicks vont célébrer leur titre avec une parade historique dans les rues de New York. Date, parcours, cérémonie : voici ce qui est prévu.

Après leur victoire 94 à 90 lors du Game 5 face à San Antonio, dans la nuit de samedi à dimanche, les Knicks ont été sacrés champions NBA pour la première fois depuis 53 ans. Un événement historique pour la ville de New York.

Pour célébrer ces héros, et comme le veut la tradition pour la plupart des champions aux États-Unis, l'équipe emmenée par Jalen Brunson, MVP des Finales, aura bien droit à une parade dans la Big Apple.

Le maire de la ville, Zohran Mamdani, a annoncé hier son souhait de célébrer les Knicks tout en rendant hommage à leurs supporters :

"Depuis plus de 50 ans, les New-Yorkais attendaient ce moment. Malgré des échecs, des déceptions et l’espoir que chaque année serait la bonne, cette ville n’a jamais cessé de croire aux Knicks. Et cette équipe a concrétisé cet espoir grâce à son courage, sa résilience et son cœur. {...} Les New-Yorkais ont encouragé notre équipe depuis leurs salons bondés du Bronx jusqu’aux soirées de visionnage à Brooklyn, des bars du Queens à Staten Island en passant par Manhattan, et au Madison Square Garden même. Il est maintenant temps pour notre ville de faire la fête ensemble. Bing bong."

Une première fête historique

Si la fête n'a pas tardé à gagner les rues de New York, où des milliers de fans ont participé aux célébrations dès le coup de sifflet final, Mamdani a également annoncé la date officielle de la parade.

Celle-ci aura lieu jeudi prochain, le 18 juin, sous les confettis orange et bleus. Les joueurs défileront notamment sur Broadway, le long du Canyon of Heroes, jusqu'au City Hall, où les Knicks participeront à une cérémonie au cours de laquelle les clés de New York seront remises à l'équipe.

À noter que, malgré ses deux titres remportés en 1970 et 1973, c'est la première fois que la franchise participera à une parade de ce type.

Au-delà de la parade, Zohran Mamdani a aussi déclaré que plusieurs monuments new-yorkais seraient éclairés aux couleurs des Knicks dans la nuit du 18 juin. Parmi eux : le City Hall, plusieurs bâtiments municipaux, le Manhattan Municipal Building et le Brooklyn Borough Hall.

Entre la parade des Knicks et la folie de la Coupe du monde de football, New York sera en fête jeudi !