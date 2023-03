Comment Larry Bird a enquillé les 3 pts et sidéré Lance Stephenson à 60 piges

Larry Bird donne l'impression de ne plus avoir touché le moindre ballon depuis sa retraite. Pourtant, il a choqué les joueurs des Pacers il y a quelques années.

Larry Bird fait partie de ces joueurs légendaires pour lesquels il existe tout un tas d'histoires assez folles pour justifier le mythe autour d'eux. Elles datent généralement de l'époque à laquelle "Larry Legend" dominait la ligue avec les Boston Celtics, à la lutte avec les Lakers de Magic Johnson. Si Bird n'est pas le joueur qui a manifesté le plus d'envie de continuer à titiller la balle pour le plaisir depuis sa retraite, il a quand même toujours ce don et ce talent qui ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Lors de son passage dans le podcast Setting the Pace, Lance Stephenson, qui a connu Larry Bird comme président des opérations basket chez les Pacers, a raconté une scène qui l'a laissé pantois il y a quelques années, alors que le triple MVP avait 60 ans (il en a 66 aujourd'hui).

"On était en train de s'étirer en équipe. Larry est entré sur le terrain, a pris le ballon et a commencé à enquiller les paniers à 3 points. Swoosh. Swoosh. Swoosh. J'ai regardé tout le monde en leur disant : 'Vous avez vu ce que je viens de voir là ?' Il en a mis au moins 10 de suite. Que des paniers à 3 points. Il est vraiment juste entré, nous a regardé nous étirer, a mis 10 paniers à 3 points de suite, puis est parti s'asseoir comme si de rien n'était".

Il y a quelques années, Paul George avait évoqué une scène assez similaire lors d'un entraînement, peut-être le même raconté ici par Stephenson. En soit, marquer 10 paniers de suite pour une légende, même à 60 ans, ne vous parait peut-être pas exceptionnel. Mais c'est surtout le fait qu'il le fasse sans échauffement et avec la probabilité de ne quasiment plus toucher le moindre ballon dans son quotidien, au contraire d'autres glorieux anciens qui pratiquent encore un peu en pick up.

