Mike Brown a révélé que Rick Brunson avait demandé au banc des Knicks, lui compris, de cesser de contester l'arbitrage pendant le Game 1

La victoire des New York Knicks lors du Game 1 des Finales NBA face aux San Antonio Spurs a été marquée par un épisode inattendu en marge du terrain.

Selon Mike Brown, c'est Rick Brunson, assistant des Knicks et père de Jalen Brunson, qui a aidé l'équipe à retrouver son calme au moment où la frustration montait contre l’arbitrage. Avec une méthode pour le moins directe.

Après la rencontre remportée 105-95 à San Antonio, Mike Brown a raconté une scène survenue pendant le match.

« Nous étions tous en train de trop nous plaindre auprès des arbitres. Rick Brunson a été formidable. Il m'a dit de la fermer et il a dit au reste de l'équipe de se taire et de laisser les arbitres tranquilles. C'était génial de sa part parce que nous étions tous en train de perdre la tête. »

Une sortie qui a fait sourire les journalistes présents, mais qui illustre aussi la tension qui régnait autour de l'arbitrage pendant cette première manche des Finales.

L'ironie de la situation est que Jalen Brunson lui-même avait vivement contesté une décision arbitrale en deuxième quart-temps après un contact non sifflé.

Pour autant, les Knicks ont fini par suivre le conseil de Rick Brunson. New York a progressivement cessé de focaliser son attention sur les arbitres pour se reconcentrer sur le jeu.

Et le résultat s'est fait sentir dans le quatrième quart-temps.

Menés dans une rencontre longtemps accrochée, les Knicks ont terminé beaucoup plus fort que les Spurs. Ils ont remporté les douze dernières minutes avec dix points d'avance et ont pris le contrôle du match grâce notamment à Jalen Brunson, auteur de plusieurs paniers décisifs dans le money time.

En tout cas, en rapportant les propos de Rick Brunson, le coach des Knicks a été malin. Sans s'exposer à une éventuelle amende, Mike Brown a tout de même laissé entendre après coup que son équipe n'était pas satisfaite de certaines décisions.

Reste à voir maintenant, si après l'intervention musclée de Rick Brunson, les Knicks continuent d’éviter de perdre trop d'énergie à discuter avec les arbitres lors du Game 2.

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