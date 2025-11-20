LeBron James change déjà la défense des Lakers selon Deandre Ayton. Le pivot raconte son impact dès son premier match.

LeBron James n’a eu besoin que d’un match pour rappeler son impact. De retour sur les parquets après sa longue absence, la superstar des Los Angeles Lakers a immédiatement influencé le jeu. Et notamment la défense, au point que Deandre Ayton estime déjà que rien n’est plus pareil.

Associé pour la première fois à James sous le maillot des Lakers, Ayton a expliqué après la victoire face au Jazz (140-126) à quel point le quadruple MVP avait changé la physionomie défensive de l’équipe.

« Il rend la vie facile », a déclaré le pivot. « Avec sa qualité de passe et son QI. Entendre sa voix sur le terrain, moi qui suis la dernière ligne de défense, et lui qui voit tout et connaît chaque système et tous les profils de la ligue, ça améliore certaines de mes capacités en défense et en protection de cercle. Savoir qu’il est le low man, ça me permet de tricher un peu, d’aider nos guards et de défendre davantage le pick-and-roll. »

Pour son premier match de la saison, James a compilé 11 points et 12 passes, pilotant l’attaque mais surtout guidant les ajustements défensifs.

Ayton réalise un excellent début de saison, avec 16,5 points et 8,8 rebonds de moyenne, tout en shootant à 69,9 %. Mais pour lui, la présence d’un leader vocal tel que LeBron James change la dynamique collective.

Avec cette victoire, les Lakers ont porté leur bilan à 11-4, une quatrième place solide dans une Conférence Ouest encore très dense.

Si l’impact offensif de James n’a jamais été un sujet, Ayton vient de confirmer que son retour pourrait surtout transformer l’équipe dans un domaine où Los Angeles cherchait plus de constance : la défense.

LeBron James a ENFIN joué et a déjà brillé