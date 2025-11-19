LeBron James a ENFIN joué et a déjà brillé

LeBron James, 41 ans en décembre, est enfin revenu sur le terrain après en avoir été écarté depuis le début de la saison à cause d’un problème de nerf sciatique touchant le bas du dos et la jambe droite. Il entre ainsi dans l’histoire de la ligue en devenant le premier joueur à évoluer dans 23 saisons en NBA.

Lors de la victoire 140-126 des Los Angeles Lakers contre le Utah Jazz, LeBron James a signé 11 points et, surtout, 12 passes décisives en 30 minutes de jeu. Pendant ce temps, Luka Doncic a explosé avec 37 points et 10 passes. Du côté du Jazz, Keyonte George a inscrit 33 points, et Lauri Markkanen, 31.

Le début de match fut tendu pour le King. Présent dans le cinq de départ, LeBron n'a pas scoré pendant ses 11 premières minutes, mais ses deux tirs à 3 points en première mi-temps lui ont permis de dépasser Reggie Miller et de se hisser à la sixième place du classement historique des shooteurs à trois-points les plus prolifiques de la NBA.

James a ensuite scoré sur un lay-up au troisième quart-temps, prolongeant ainsi sa série de matchs à plus de 10 points, 1293 games, soit tous les matchs auxquels il a participé depuis le 6 janvier 2007. Le quadruple champion NBA n'a plus marqué par la suite, mais les Lakers ont confortablement pris l'avantage.

« C'était juste sympa d'être là avec les gars, mec », a déclaré James tout sourire après la rencontre. « Comme je l'ai dit, ça a été difficile mentalement pour moi. C'est la première fois que je débute une saison de basket sans jouer depuis que j'ai commencé le au basket. Depuis l'âge de neuf ans, je n'ai jamais manqué le début d'une saison de basket.

Donc, le simple fait de traverser cette épreuve physiquement, émotionnellement, spirituellement et à tous les niveaux m'a mis à l'épreuve, et c'est en gardant la tête baissée pour travailler et en gardant la tête haute grâce à ma foi que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Beaucoup de joie. Beaucoup de gens m'ont probablement vu sourire et parler beaucoup sur le terrain aujourd'hui. C'était tellement amusant d'être là avec ces gars. »

James a démarré lentement, mais il s'est amélioré au fur et à mesure que le deuxième quart-temps avançait, marquant sept points, distribuant quatre passes décisives et captant deux rebonds. Il a réussi deux tirs sur quatre (à 2-pts) et deux tirs sur trois à trois-points, le tout en 17 minutes.

Les Lakers ont ensuite pris l’ascendant après la pause. Un run de 21-5 au 3ᵉ quart-temps les a réellement lancés vers la victoire. LBJ termine donc avec un joli double-double : 11 pts à 4/7, 2/3 à 3-pts, 3 rebonds, 12 passes, 1 steal et 1 perte de balle.

LeBron James toujours un peu plus historique

Ce retour ne se limite pas à des chiffres. Il symbolise la longévité exceptionnelle de LeBron. Atteindre une 23ᵉ saison est un nouveau jalon. Ses 12 passes témoignent de son rôle moteur, pas seulement offensif, mais créateur de jeu. Il semble moins focalisé sur le scoring pour le moment, privilégiant l’organisation. Le fait qu’il n’ait pas marqué immédiatement mais ait trouvé son rythme après montre qu’il a dû gérer la période de transition après son absence.

« C'est génial. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au basket, donc je trouve qu'il a été formidable pour un premier match. Il va continuer à trouver son rythme et il va beaucoup nous aider », a déclaré Luka Doncic dans de son interview d'après-match.

Interrogé sur le retour de sa star et de son incroyable longévité, JJ Redick expliquait :

« En présaison, nous avons utilisé plusieurs fois l'expression "territoire inconnu" pour parler de cette situation. Nous allons devoir gérer cela du mieux que nous pouvons, étant donné qu'il n'y a aucun précédent. Mais il connaît son corps mieux que quiconque. »

Pour les Lakers, cette victoire renforce leur statut (11-4 au classement) et apporte un surplus de confiance. Un LeBron de retour, bien intégré, c’est un boost psychologique. La gestion de son temps de jeu, comme l'a précisé son coach, sera à surveiller. A 40 ans et après une blessure, l’équipe va sans doute veiller à préserver son énergie sur le long terme. Il reste encore 67 matchs à jouer...

« Au début, j'étais un peu essoufflé », a déclaré James. « C'était prévisible, bien sûr. Mais au fur et à mesure que le match avançait, j'ai retrouvé mon souffle, j'ai eu un second souffle, puis un troisième. Je retrouve peu à peu mon rythme, c'était mon premier match depuis longtemps, près de sept mois. Tout ce qui s'est passé ce soir était prévisible. »

Prévisible ? Pour lui, peut-être. Pour les fans des Lakers, sans doute. Pour le reste de la NBA ? Plus personne ne s'étonne de rien finalement avec cet homme.

LeBron James et Stephen Curry révèlent leurs intentions pour les JO 2028