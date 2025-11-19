LeBron James et Stephen Curry révèlent leurs intentions pour les JO 2028

Coéquipiers lors du périple victorieux à Paris en 2024, LeBron James et Stephen Curry ne seront probablement pas de la partie à Los Angeles en 2028.

Mais quand s’arrêtera donc LeBron James ? Le débat fait rage dans la rédaction, certains pensent que ça ne va vraiment pas tarder tandis que d’autres misent sur le fait que le King suivra l’exemple de Tom Brady en NFL. En tout cas, l’intéressé n’a toujours pas annoncé sa retraite et il a même débuté sa 23eme saison NBA, un record absolu, en jouant contre le Jazz la nuit dernière.

Et si le natif d’Akron avait les jambes pour aller jusqu’au Jeux Olympiques 2028, chez « lui », à Los Angeles ? Il a discuté de cette hypothèse lors d’un podcast enregistré avec Stephen Curry. Pour le coup, sa position est très claire :

« Vous connaissez déjà ma réponse. Je les regarderai à la télé », fait remarquer celui qui aura 43 ans à l’été 2028. Quid de Curry alors ? « Si Dieu veut, j’aurais encore le choix de pouvoir décider si je peux jouer ou non et impacter l’équipe. Il ne faut jamais dire jamais mais ça me paraît hautement improbable. »

Team USA défendra donc son titre décroché à Paris sans ses deux monuments. Stephen Curry et LeBron James avaient été des acteurs majeurs du parcours doré des Américains, sacrés contre la France avec notamment 4 paniers à trois-points du meneur des Golden State Warriors dans le money time.