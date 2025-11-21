Nikola Jokic domine quatre catégories majeures sur la décennie, un exploit inédit en NBA même pour Kareem Abdul-Jabbar

Nikola Jokic n’en finit plus de repousser les limites. Déjà triple MVP et champion NBA, le pivot des Denver Nuggets vient de signer un exploit statistique absolument inédit dans l’histoire de la ligue.

Comme le relate NBA Crazy Stats, Nikola Jokic est désormais numéro 1 de la décennie en cours en points, rebonds, passes décisives et interceptions, saison régulière et playoffs cumulés. Aucun joueur n’avait jamais dominé quatre des cinq catégories majeures sur une même période.

Jokić now leads this decade in total points, total rebounds, total assists, and total steals! No player in @NBA history has ever played a decade in which he led in 4 out of 5 major statistical categories. The record is 3, Kareem Abdul-Jabbar in the 70s. https://t.co/fgROTb77bY pic.twitter.com/hfkv0WQp59 — Crazy Stats (@NBAcrazystats) November 20, 2025

Certes, il bénéficie de la blessure de Jayson Tatum pour les points, mais c’est un record absolu qui illustre à quel point le Serbe écrase sa génération.

Un exploit jamais vu, même chez les légendes

Jusqu’ici, le record appartenait à Kareem Abdul-Jabbar, qui avait dominé trois catégories dans les années 1970. Pour un pivot, être en tête de trois statistiques peut s’expliquer : les points et les rebonds, incontournables ; les contres comme troisième pilier. Mais quatre catégories, si diverses, relèvent d’un tout autre niveau.

Chez Jokic, il ne s’agit pas de dominer le jeu intérieur. Il surclasse également les extérieurs dans les passes, et il dépasse même des spécialistes sur les interceptions.

Une polyvalence unique dans l’histoire.

Un joueur générationnel, sans équivalent

En 14 rencontres en 2025-26, Nikola Jokic tourne encore à des standards hors norme : 29,1 points, 13,2 rebonds, 11,1 passes, avec une domination simultanée au rebond et à la passe.

À l’heure où la NBA regorge de talents internationaux, Jokic continue de se détacher par sa régularité, son impact collectif et une compréhension du jeu rarement vue.

Dominer quatre catégories majeures sur une décennie, même si on n’est qu’à la moitié des 2020s, pour un pivot, dans une ligue ultra rapide et orientée vers les extérieurs, est une performance qui pourrait bien rester unique.

L’histoire retiendra ces chiffres comme un jalon supplémentaire dans une carrière déjà légendaire.

