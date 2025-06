Cooper Flagg a fait très forte impression aux Mavs

Au contraire d'Ace Bailey, Cooper Flagg a accepté de participer à un workout auprès d'une franchise NBA. Bon, il s'agit des Dallas Mavericks, qui vont le drafter à 99.99% avec le 1st pick lors de la Draft 2025 la semaine prochaine, mais il a au moins fait le job en se présentant pour rassurer tout le monde. Rassurer est d'ailleurs un euphémisme.

D'après le média The Smoking Cuban, qui cite une source qui a assisté à la séance, Cooper Flagg a été "irréel et un monstre total", pendant ce workout. Ladite source explique que l'entraînement a duré une heure et que Flagg avait shooté "follement bien", arguant qu'il était même "meilleur que ce à quoi les Mavs s'attendaient".

Voilà un signal très positif pour Dallas, qui a eu la chance de pouvoir rebondir après le départ de Luka Doncic en héritant du choix n°1. Cooper Flagg, dont le jeu all-around fait de lui l'un des prospects américains les plus attendus depuis longtemps, sera évidemment scruté de près dès la pré-saison, avant ses grands débuts en NBA à la rentrée.

📺 Et si les Mavs tradaient Cooper Flagg ?