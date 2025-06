Cooper Flagg, un développement à la Giannis sous Jason Kidd ?

Choisi au #1 pick de la Draft NBA 2025, Cooper Flagg va immédiatement avoir des responsabilités aux Dallas Mavericks. Même ambitieuse sur le court terme, la franchise texane compte énormément sur le développement du jeune talent de 18 ans.

Pour permettre à l'ancien de Duke de progresser, l'entraîneur des Mavs Jason Kidd a prévu de le mettre à l'épreuve ! Certains l'ont peut-être oublié, mais le coach texan a joué un grand rôle dans la progression de Giannis Antetokounmpo.

A la tête des Milwaukee Bucks de 2014 à 2018, l'ex-meneur n'avait pas hésité à mettre le ballon entre les mains du Grec, 19 ans à l'époque. Depuis, le Greek Freak n'a jamais caché l'impact de Kidd dans son développement. Et Flagg peut ainsi s'attendre au même traitement.

"Je veux le mettre en difficulté et voir comment il réagit en dirigeant le jeu, en étant utilisé en 2 ou en 3. Il est à l'aise avec ce rôle, mais nous voulons le pousser, et je pense qu'il réagira de manière positive. C'est ok d'échouer, c'est ok de perdre le ballon. Nous en avons parlé.

Les gars que j'ai côtoyés quand ils étaient jeunes... Comme Giannis, je lui ai donné le ballon et il a échoué, mais il a voulu persévérer. Donc je suis impactant de mettre la balle entre les mains de Cooper contre les Lakers (premier match de préparation) et voir.

Il faut que ça démarre tout de suite. Mais je pense qu'avec son calme et sa confiance, il va réussir sur le long terme", a commenté Jason Kidd face à la presse.

Avec la blessure de Kyrie Irving, Dallas peut se permettre ce plan. Et malgré l'arrivée attendue d'un meneur (D'Angelo Russell ?), Cooper Flagg peut s'attendre à organiser le jeu des Mavs dès sa saison rookie.

Cooper Flagg, lumière texane