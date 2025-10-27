Cooper Flagg a signé son premier match référence avec Dallas (22 points) et a été le symbole du réveil collectif des Mavericks face à Toronto.

Les Dallas Mavericks ont signé leur première victoire de la saison 2025-26 en battant les Toronto Raptors (139-129). Et s’il fallait retenir un visage de cette soirée, ce serait celui du rookie Cooper Flagg, auteur de sa meilleure prestation depuis son arrivée en NBA.

Après deux matchs compliqués et une entame encore hésitante, Dallas est rentré aux vestiaires avec un petit avantage (66-64). Jason Kidd, visiblement agacé par les pertes de balle à répétition, a profité de la mi-temps pour recadrer son équipe.

« Nous devions prendre soin du ballon. Nous faisions des erreurs évitables. Il fallait communiquer davantage et ralentir le rythme. J’ai trouvé que nous l’avions très bien fait dans le troisième quart-temps. Nous avons réussi à trouver des solutions », a expliqué le coach après la rencontre.

Le message est passé : les Mavs n’ont concédé qu’une seule perte de balle dans ce fameux troisième quart, après en avoir totalisé douze avant la pause. Résultat : un écart creusé à +12 (103-91) et une confiance retrouvée.

Cooper Flagg : un poster, une stat et un déclic

Au cœur de ce réveil collectif, Cooper Flagg a signé un passage remarqué, ponctué d’un and-one spectaculaire et de plusieurs séquences où il a montré toute sa palette. Il termine avec 22 points, son record en carrière, et un impact bien au-delà des chiffres.

« Quand on a commencé à jouer avec patience, en faisant circuler le ballon, tout s’est ouvert. On obtenait de très bonnes positions de tir », a confié le jeune ailier, visiblement soulagé d’avoir trouvé le bon rythme.

Cooper Flagg devient au passage le deuxième joueur de 18 ans de l'histoire de la NBA à scorer plus de 20 points sans perdre aucun ballon. Le premier ? Kobe Bryant en 1997...

Cooper Flagg became the 2nd player in NBA history at 18 years or younger to record a game with 20+ PTS and 0 TOs in tonight’s win vs. TOR 🤯 The other? Kobe Bryant in 1997 vs. SAC. pic.twitter.com/dissttBtUa — NBA (@NBA) October 27, 2025

À ses côtés, D’Angelo Russell (24 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions, +26) et Anthony Davis (25 points) ont eux aussi répondu présents. Trois joueurs à plus de 20 points, un ballon mieux partagé, et surtout une impression collective bien plus cohérente que sur les premières sorties.

Cette victoire ne gomme pas tous les doutes, mais elle redonne un peu d’air à Dallas, qui cherchait un déclic. Prochain test dès demain soir avec la réception d’Oklahoma City, champion en titre, pour un back-to-back qui dira beaucoup sur la capacité des Mavericks à enchaîner.

Cooper Flagg est-il vraiment tombé au bon endroit ?