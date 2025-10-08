Cooper Flagg : Kidd explique en quoi il est exceptionnel

Après son run éclair face à OKC, Cooper Flagg séduit Jason Kidd et Naji Marshall : défense, création, rythme. Dallas voit déjà un rôle réel pour le n°1 de la Draft.

Les Mavericks ressortent de leur victoire 106-89 face au Thunder avec une certitude de plus : Cooper Flagg est une pépite (générationnelle ?). Auteur de 10 points en 14 minutes, dans un run éclair de 2’38 avant la mi-temps, le n°1 de la Draft a confirmé en match ce qu’il avait montré au camp. Jason Kidd et Naji Marshall ont détaillé ce qui les a séduits.

Pour Kidd, la prestation n’a rien d’un accident. “Il a été super. Cooper a fait un boulot incroyable pour nous. Il fait ça depuis le début du camp à Vancouver : vous avez vu la défense, la création, puis le scoring. Il a été vraiment, vraiment bon,” a résumé le coach après l’entraînement, rappelant que le staff lui confie la balle “off rebounding” pour accélérer la transition et ajouter un playmaker au cinq. Ces éléments, rebond, montée de balle, lecture sur pick-and-roll, étaient justement au cœur de la séquence où Cooper Flagg a enchaîné lay-up accrobatique, lancers et deux tirs primés.

Le message côté vestiaire est du même tonneau. “Cooper est vraiment sympa, mec... tellement jeune, tellement talentueux... il entre sur le terrain et joue vraiment au basket,” a soufflé Naji Marshall, avant d’insister sur la propreté des choix et la capacité à enchaîner les points en quelques possessions.

Cooper Flagg 100% en phase avec l'ADN de l'équipe

Ce regard interne pèse, d’autant que Marshall a souligné par ailleurs l’ADN que Dallas veut imposer (rythme, jeu physique, défense) et la volonté du staff de multiplier les créateurs autour des têtes d’affiche. Dans ce cadre, voir un rookie apporter rebond, protection de cercle ponctuelle et tir en sortie de dribble en si peu de temps nourrit l’idée d’un rôle réel.

Au-delà des highlights, la copie raconte surtout une intégration pensée. Kidd a confirmé que le staff teste différentes sorties de balle avec Flagg (après rebond, mais aussi sur remise en jeu pour maintenir le tempo) tout en rappelant que le groupe est jugé “sur sa propre trajectoire” cette année.

La profondeur du banc doit aider à tenir ce standard d’intensité, et la présence de profils complémentaires (Marshall, PJ Washington, etc.) rend crédible un usage de Cooper Flagg en ailier polyvalent capable d’enchaîner lectures simples et tirs sur courte séquence. Les premiers retours médias pointent d’ailleurs la même impression : un impact rapide, sans forcer, qui complète plutôt qu’il ne bouscule.

Reste malgré tout le fait que ce n'était qu'un match de présaison face à un Thunder diminué. Mais les indicateurs sont cohérents : 10 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 contre en 14 minutes, un run offensif compact et des possessions où l’on voit déjà la défense, la passe puis le tir apparaître dans le bon ordre.

À ce stade, la meilleure nouvelle pour Dallas n’est pas la ligne de stats, mais la manière. Ce que Kidd décrit à l’entraînement se transpose en match. Vivement le prochain match !

Cooper Flagg fait le show pour sa 1ère officielle en NBA