Cooper Flagg fait le show pour sa 1ère officielle en NBA

Débuts convaincants : 10 points en 14 minutes pour Cooper Flagg, avec un contre inaugural puis un double-clutch acrobatique pour ses premiers points NBA.

Pour ses premières minutes NBA, Cooper Flagg a coché beaucoup de cases. Le n°1 de la Draft 2025 a signé 10 points, 6 rebonds, 3 passes et 1 contre en 14 minutes, lors de la victoire des Mavericks contre le Thunder (106-89). Surtout, il a marqué les esprits dès les premières secondes avec un contre énorme en deuxième rideau sur Isaiah Joe.

L’ailier de 18 ans n’a joué qu’une mi-temps, mais il a condensé l’essentiel de son scoring en 2’38 dans le deuxième quart-temps. Après un rebond défensif, il a traversé le terrain pour un lay-up contesté, puis a scoré comme sur pick-and-roll derrière l’arc. Il a ajouté deux lancers, avant d’en remettre une couche sur un autre tir primé sur dribble. Bilan au repos : 10 points à 3/6 aux tirs, 2/3 à 3 points, 2/2 aux lancers… et zéro balle perdue.

Au-delà des highlights, la ligne raconte surtout une polyvalence déjà utile. Cooper Flagg a alterné création simple et lecture des aides, a impacté au rebond et n’a pas forcé son jeu.

Cooper Flagg shined in his preseason debut vs. OKC 🌟 🏁 10 PTS

🏁 6 REB

🏁 3 AST

🏁 2 3PM

🏁 14 MIN pic.twitter.com/ycdvICNxNt — NBA (@NBA) October 7, 2025

Jason Kidd satisfait : “ Il a été vraiment, vraiment bon.”

“Juste prendre ce que la défense me donne… rester simple, faire la bonne action, passe ou tir”, a-t-il résumé. Jason Kidd n’a pas caché sa satisfaction : “Vous avez vu le côté défensif, la création, puis le scoring. Il a été vraiment, vraiment bon.”

Le contexte reste celui d’un match de présaison face à un Thunder diminué (pas de titulaires majeurs), mais l’essentiel est là pour Dallas : voir son rookie phare s’insérer dans le rythme collectif sans gripper la mécanique.

La séquence inaugurale donne le ton. Contre spectaculaire dès la 1re minute, course-relais derrière pour déclencher une transition conclue au dunk par AD. Des actions simples, efficaces, et un tempo qui colle à l’identité de l’équipe.

Les Mavs n’avaient pas besoin de plus pour dérouler, avec un écart monté à +30 en première période et une gestion sereine ensuite. Le staff avait de toute façon annoncé la couleur : Cooper Flagg ne jouerait que la première mi-temps, histoire de monter en charge par paliers et de multiplier les situations de lecture dans un cadre maîtrisé.

Pour un premier jalon, le message est limpide et l'impression sereine. Le rookie n'a peur de rien, a des mains sûres, sait trouver ses coéquipiers sous pression et est capable globalement d'une activité qui respire l’NBA-ready. Prochaine étape, confirmer ces impressions face à des rotations plus relevées au fil de la présaison.

