Cooper Flagg découvre la NBA… et la bonne bouffe de Dallas

De Duke à Dallas, Cooper Flagg découvre la réalité du monde pro. Entre rythme, complexité et intensité, le rookie des Mavs mesure déjà tout l’écart entre la NCAA et la NBA.

Les premiers jours de Cooper Flagg chez les Mavericks donnent le ton : le phénomène sorti de Duke apprend vite, mais comprend déjà que la NBA n’a rien à voir avec ce qu’il a connu auparavant. Après ses premiers scrimmages à cinq contre cinq, le n°1 de la Draft 2025 a confié à Marc Stein les premières impressions de son baptême du feu.

« Évidemment, il y a beaucoup de différences », explique-t-il. « L’espacement, la terminologie, la défense, nos systèmes en demi-terrain, les rotations, la façon dont on défend les adversaires et notre manière d’essayer d’établir une identité collective. »

Ces mots résument la claque que reçoivent tous les rookies, même les plus talentueux. À Duke, Flagg dictait le tempo. À Dallas, il doit s’adapter à un rythme, une complexité tactique et une intensité physique qu’il n’avait encore jamais connues. L’apprentissage est rude, mais le jeune ailier ne fuit pas le défi : « Je suis juste excité d’avoir cette opportunité, de jouer dans une très bonne équipe et d’aider à gagner, de toutes les façons possibles. »

Excité par les débuts

Intégré dès les premiers scrimmages avec des vétérans comme Anthony Davis et Klay Thompson, Cooper Flagg apprécie de pouvoir tester ses limites : « J’ai pu impacter le jeu, offensivement et défensivement. On a essayé différentes rotations, avec AD, Klay, et plein d’autres gars. »

Désormais installé à Dallas, il semble déjà à l’aise dans son nouvel environnement. « Je me sens bien. J’ai trouvé un endroit où vivre, la ville est top, la nourriture incroyable. C’est génial, je suis vraiment à l’aise ici. »

Entre adaptation tactique, choc de rythme et enthousiasme intact, Cooper Flagg découvre la NBA dans toute sa complexité et s’y installe déjà comme un futur pilier de la franchise texane.

Dallas dispute son premier match de pré-saison dans deux jours, contre Oklahoma City.