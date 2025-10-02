Cooper Flagg bluffe ses coéquipiers lors de son premier scrimmage

Premier scrimmage, gros impacts : Cooper Flagg impressionne par sa défense, sa maturité et ses connexions rapides avec Klay Thompson. Dallas en redemande.

Première opposition à Dallas et Cooper Flagg a mis tout le monde d’accord : intensité, lecture et une vraie présence des deux côtés du terrain. Les Mavs saluent un rookie « déjà mûr », hyper-motivé, qui enchaîne sans souffler et trouve vite ses repères… notamment avec Klay Thompson.

Sur le parquet, l’impression est nette : activité constante en défense, communication avec ses coéquipiers et intensité sur tous ses déplacements. « Il n’a pas sauté un seul atelier. Il est en super forme, il a une vraie caisse. À 18 ans, il a déjà un impact énorme », a glissé Klay Thompson après la séance.

Le vétéran insiste surtout sur l’état d’esprit : « Je me fiche des tirs manqués ou des erreurs : ce qui m’impressionne, c’est qu’il se bat à chaque drill. » Le staff a confirmé la même musique : intensité, sérieux, et une capacité à enchaîner sans baisse de régime.

"He did not sit out one drill..." Cooper Flagg is already impressing his teammates on Day 1 of training camp

Côté jeu à deux, les automatismes arrivent vite. Entre Flagg et Thompson, les premières séquences ont déjà donné des looks propres : main-à-main, écrans, lecture et passe pour le shooteur. Dans un cadre où Jason Kidd veut fluidifier l'attaque autour des tireurs, le rookie a montré qu’il pouvait servir d’écran, poser vite et ressortir au bon tempo.

Mais Cooper Flagg garde évidemment tête froide malgré les sollicitations et les caméras. « Je veux prendre les choses étape par étape, profiter du process… Être une éponge auprès de gars comme Kyrie et Klay, apprendre en regardant le spacing et leurs habitudes », a expliqué le n° de la Draft. « Peu importe si je me trompe : j’essaie d’être vocal, confiant, d’absorber un max. » Un discours aligné avec les images du camp et le storytelling de l’été : détermination, routine, et une maturité qui dépasse l’âge.

Au-delà de l’attaque, l’ADN défensif reste sa carte de visite : longueur utile sur porteur, mains actives sur les lignes de passe, sens du timing au contre. Les échos des deux premiers jours soulignent ce socle et le sérieux du garçon.

À court terme, selon ce que l'on a compris des premiers retours du staff, Dallas attend de Cooper Flagg de l’énergie en attaque, des coupes malines et des décisions rapides. La production suivra si le cadre reste simple. Prochaine étape : valider tout ça en pré-saison, avec des minutes tests aux côtés des cadres. Et pour son premier rendez-vous, ce sera un saut dans le grand bain mardi prochain face aux champions en titre, le Thunder d'OKC.

