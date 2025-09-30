Premier media day pour Cooper Flagg entre ambitions et respects

Cooper Flagg vise le trophée de Rookie of the Year (normal) et décrit son intégration derrière Anthony Davis, Kyrie Irving et Klay Thompson dans le plus grand des respects (normal, aussi).

Au media day des Mavericks, le n°1 de la Draft 2025 Cooper Flagg a affiché la couleur : « Évidemment, j’aimerais être Rookie de l’année… En équipe, je veux surtout beaucoup de succès, beaucoup de victoires. On veut gagner un titre. Mais l’important, c’est de rester moi-même : si je reste fidèle à ce qui m’a amené là, le reste suivra », a déclaré l’ailier de 18 ans. Dans l’immédiat, Dallas annonce un rôle d’appui derrière ses vétérans… sans brider ses ambitions personnelles.

Cooper Flagg va se développer aux côtés de trois multiples All-stars champions NBA : Anthony Davis, Kyrie Irving (quand il sera remis) et Klay Thompson, un cadre bien plus relevé que celui qu’héritent d’ordinaire les top picks. « J’ai la chance d’apprendre auprès de certains des meilleurs vétérans de la ligue… J’essaie de capter leur vision du jeu »« Je dois pouvoir impacter le jeu de différentes manières et tout faire pour gagner au plus haut niveau », a-t-il ajouté. Le staff vante sa polyvalence : menace en transition, défense sur le porteur, jeu on/off-ball et finition au dessus du cercle sont ses principaux atouts.

Cooper Flagg déjà aux portes du Top 50 NBA = attentes phénoménales

L’enthousiasme interne est tangible. ESPN a placé le rookie… 52e de son Top 100, signe d’attentes élevées autour de son intégration rapide. En parallèle, Jason Kidd doit composer avec la convalescence d’Irving (LCA) et l’encadrement de Davis/Lively II à l’intérieur. Dallas ouvre sa saison le 22 octobre contre les Spurs, où l’on pourrait voir d’emblée des minutes significatives pour Flagg.

Quelques repères chiffrés et historiques rappellent sa trajectoire : Flagg arrive à Dallas après une saison unique à Duke et une Draft où les Mavericks l’ont choisi en n°1. Il est le deuxième plus jeune first pick de l’histoire derrière LeBron James. « Je dois pouvoir impacter le jeu de différentes manières et tout faire pour gagner au plus haut niveau », a glissé Flagg, qui a aussi révélé appeler beaucoup de coéquipiers « Unc » pour les taquiner sur l’âge.

L’impact attendu ? À court terme, de l’énergie et de la course. À moyen terme, Dallas mise sur la montée en responsabilités d’un two-way forward capable d’aimanter des aides. Si le vote du ROY récompense à la fois le rendement individuel et le cadre collectif, la candidature de Cooper Flagg dépendra de son efficacité dans un rôle partagé et de la santé des cadres autour de lui. Le signal envoyé au media day est, lui, limpide.

Cooper Flagg devance déjà plusieurs stars NBA dans le Top 100 d’ESPN