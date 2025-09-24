Le rookie des Dallas Mavericks apparaît dès sa première saison dans le prestigieux classement d’ESPN, devant pas mal de gros noms et de stars.

Cooper Flagg n’a pas encore disputé la moindre rencontre NBA qu’il est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue, du moins par ESPN et son panel. Le jeune ailier des Dallas Mavericks, choisi en première position de la Draft 2025, occupe la 52ᵉ place du classement ESPN Top 100 des meilleurs joueurs de la saison 2025-26.

Cooper Flagg devant des stars confirmées

La présence de Flagg aussi haut dans la hiérarchie peut surprendre. Mais ce n’est pas inédit. Deux ans plus tôt, Victor Wembanyama avait également fait son entrée dans le classement avant son premier match NBA, en occupant le 47ᵉ rang.

Dans ce classement, il se retrouve devant plusieurs joueurs établis, parfois champions NBA et All-Stars confirmés. Parmi ceux qui apparaissent derrière le prodige de 18 ans :

Paul George 54e

Austin Reaves 60e

Zion Williamson 61e

LaMelo Ball 63e

Tyler Herro 68e

Zach LaVine 72e

Brandon Ingram 77e

DeMar DeRozan 80e

Bradley Beal 86e

Jrue Holiday 91e

ESPN justifie ce choix par le potentiel hors norme du jeune ailier, déjà impressionnant lors de la Summer League et lors de ses premières apparitions médiatiques sous le maillot des Mavericks. Sa polyvalence offensive et sa capacité défensive laissent penser qu’il pourra s’imposer directement en NBA.

Une pression à la hauteur des attentes

Être placé dans le Top 100 avant d’avoir foulé les parquets de la saison régulière témoigne de l’énorme hype qui entoure Cooper Flagg, considéré comme l’un des plus grands espoirs américains depuis LeBron James. Le genre de hype qui n’avait pas vraiment réussi à Zion Williamson.

Car cette reconnaissance médiatique s’accompagne d’une pression énorme : il lui faudra prouver que ce classement est mérité et confirmer dès ses premiers pas qu’il peut tenir son rang parmi les meilleurs.

Les Dallas Mavericks, qui misent sur lui pour faire oublier Luka Doncic, espèrent que leur rookie saura répondre à ces attentes dès sa première saison.

Cooper Flagg prépare sa saison rookie… grâce à NBA 2K26