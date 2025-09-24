Cooper Flagg n’a pas encore disputé la moindre rencontre NBA qu’il est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue, du moins par ESPN et son panel. Le jeune ailier des Dallas Mavericks, choisi en première position de la Draft 2025, occupe la 52ᵉ place du classement ESPN Top 100 des meilleurs joueurs de la saison 2025-26.
Cooper Flagg devant des stars confirmées
La présence de Flagg aussi haut dans la hiérarchie peut surprendre. Mais ce n’est pas inédit. Deux ans plus tôt, Victor Wembanyama avait également fait son entrée dans le classement avant son premier match NBA, en occupant le 47ᵉ rang.
Dans ce classement, il se retrouve devant plusieurs joueurs établis, parfois champions NBA et All-Stars confirmés. Parmi ceux qui apparaissent derrière le prodige de 18 ans :
- Paul George 54e
- Austin Reaves 60e
- Zion Williamson 61e
- LaMelo Ball 63e
- Tyler Herro 68e
- Zach LaVine 72e
- Brandon Ingram 77e
- DeMar DeRozan 80e
- Bradley Beal 86e
- Jrue Holiday 91e
ESPN justifie ce choix par le potentiel hors norme du jeune ailier, déjà impressionnant lors de la Summer League et lors de ses premières apparitions médiatiques sous le maillot des Mavericks. Sa polyvalence offensive et sa capacité défensive laissent penser qu’il pourra s’imposer directement en NBA.
Une pression à la hauteur des attentes
Être placé dans le Top 100 avant d’avoir foulé les parquets de la saison régulière témoigne de l’énorme hype qui entoure Cooper Flagg, considéré comme l’un des plus grands espoirs américains depuis LeBron James. Le genre de hype qui n’avait pas vraiment réussi à Zion Williamson.
Car cette reconnaissance médiatique s’accompagne d’une pression énorme : il lui faudra prouver que ce classement est mérité et confirmer dès ses premiers pas qu’il peut tenir son rang parmi les meilleurs.
Les Dallas Mavericks, qui misent sur lui pour faire oublier Luka Doncic, espèrent que leur rookie saura répondre à ces attentes dès sa première saison.
Cooper Flagg prépare sa saison rookie… grâce à NBA 2K26