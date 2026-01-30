Flagg contre Knueppel : Le duel de futurs stars qu’il ne fallait surtout pas manquer

De compagnons de chambre sur le campus de Duke à adversaires en NBA. Cooper Flagg et Kon Knueppel ont une relation particulière depuis leur année commune sur les bancs de la fac. Ils ont pris l’habitude de tout faire ensemble mais, la nuit dernière, ils se sont retrouvés face à face en étant chacun la première option offensive de leur équipe. De quoi donner un duel d’anthologie, plein de spectacle, de paniers et de rebondissements, avec à la clé la victoire des Charlotte Hornets sur les Dallas Mavericks (123-121) au bout du suspense.

Statistiquement, les deux ont fait des étincelles : 49 points et 10 rebonds pour Flagg, 34 avec 8 tirs primés pour Knueppel. C’est d’ailleurs lui a eu le dernier mot en déviant la passe de son ancien camarade sur l’une des ultimes actions de la partie. C’est en filant en contre-attaque qu’il a aussi provoqué la faute du rookie des Mavs pour inscrire les deux lancers-francs de la victoire. Flagg a raté sa dernière tentative pour arracher la prolongation.

The former college roommates delivered an EPIC DUEL in Dallas 🤯 Cooper Flagg: 49 PTS (career-high, most-ever by a teen), 10 REB, 20-29 FGM Kon Knueppel: 34 PTS (career-high), 4 REB, 8 3PM (new franchise rookie record), 10-16 FGM pic.twitter.com/J081u6J6os — NBA (@NBA) January 30, 2026

Malgré ça, le premier choix de la draft 2025 a fait forte impression en signant tout simplement un record NBA. Jamais un joueur de moins de 20 ans n’avait marqué autant de points sur une rencontre.

« Juste une fin de match folle pour une soirée phénoménale. Cooper était le meilleur joueur sur le terrain ce soir. Il est même sans doute le meilleur joueur que l’on a affronté cette saison », soulignait d’ailleurs Knueppel. Les deux ont épaté les observateurs. En marquant 83 points à eux deux, ils ont offert un duel de rookie plus vu depuis un demi-siècle. Il faut remonter à 1971 pour retrouver la trace d’une telle performance, quand Nate Archibald et Pete Maravich avaient compilé 91 points.

« C’était incroyable. On va se souvenir de ce match et on en parlera encore toute notre vie », notait Cooper Flagg. Ils se souviendront sans doute aussi de cette première saison chez les pros. Le nouveau visage des Mavericks s’affirme comme un « franchise player » en puissance après des débuts en demi-teinte. D’abord discret sur un poste (meneur) qui n’est pas le sien, il monte en puissance mois après mois et montre pourquoi il est considéré comme un joueur générationnel.

Kon Knueppel n’était pas aussi attendu et il est encore plus fort que prévu après avoir sélectionné en quatrième position par les Hornets. Arrivé avec l’étiquette d’un sniper d’élite, il est en réalité un scoreur complet qui affiche une maturité dans le jeu, des qualités de drive, de lecture. C’est un vrai basketteur. Une vraie star potentielle, au point où le club de Caroline du Nord s’est pleinement décidé à recentrer son projet autour de lui et de Brandon Miller, quitte à faire passer LaMelo Ball au second plan.

Avec 19,5 points à 48% aux tirs, 6,5 rebonds et 4,1 passes pour Cooper Flagg et 18,9 points à 48% dont 42% à trois-points, 5,4 rebonds et 3,6 passes pour Kon Knueppel, les deux amis vont se livrer une bataille jusqu’au dernier match de la saison pour le trophée de rookie de l’année. Reste à savoir si Knueppel parviendra à coiffer Flagg au poteau comme la nuit dernière.

