Les résultats de la nuit en NBA

- A la lutte pour le titre de Rookie of the Year, les deux ex-coéquipiers de Duke Cooper Flagg et Kon Knueppel se sont livrés une belle bataille à distance cette nuit. Les Hornets ont arraché la victoire grâce à deux lancers de Knueppel à 4 secondes de la fin, après une faute de Flagg, qui venait de voir sa passe interceptée. La nouvelle très belle performance de Knueppel (34 pts à 8/12 à 3 pts) est venue gâcher ce qui aurait dû être la plus belle soirée de la jeune carrière de Cooper Flagg.

Le n°1 de la Draft 2025 a égalisé sur un panier à 3 points à 33 secondes de la fin, avant que son camarade des Blue Devils ne vienne contrarier sa dynamique. Avec 49 points à 20/29, avec 10 rebonds et 3 passes, Flagg a battu un record de précocité pour une copie avec autant de points. Le dernier joueur de 19 ans à avoir marqué presque autant à cet âge, c'est Cliff Robinson en 1980 (45 pts). A eux deux, Knueppel et Flagg ont totalisé 83 points, ce qui est aussi la marque la plus élevée entre deux rookies opposés depuis 50 ans !

The former college roommates delivered an EPIC DUEL in Dallas 🤯 Cooper Flagg: 49 PTS (career-high, most-ever by a teen), 10 REB, 20-29 FGM Kon Knueppel: 34 PTS (career-high), 4 REB, 8 3PM (new franchise rookie record), 10-16 FGM pic.twitter.com/J081u6J6os — NBA (@NBA) January 30, 2026

Moussa Diabaté (10 pts, 5 rbds, 3 asts, 2 blks) et Tidjane Salaün (2 pts, 3 rbds, 1 stl) ont participé à la 5e victoire consécutive de leur équipe, qui n'est plus qu'à deux longueurs de Chicago, le 10e.

- Les Sixers ont eu chaud, mais ils se sont sortis d'un guêpier inattendu à domicile. Menés de 11 points par les Kings dans le 4e QT, les joueurs de Nick Nurse ont finalement dû leur salut à leur tandem fort du moment. Joel Embiid (37 pts) a servi Tyrese Maxey (40 pts) pour le panier plus la faute à 1.3 seconde du gong.

TYRESE MAXEY HITS THE GO-AHEAD LAYUP TO WIN IT FOR THE SIXERS 🚨 HE FINISHED WITH 40 PTS! pic.twitter.com/Z3kHeFP5yK — NBA (@NBA) January 30, 2026

Du côté de Sacramento, Maxime Raynaud a joué 19 minutes pour 8 points et 7 rebonds.

- A coups de paniers à 3 points (22) et en défendant très bien, les Timberwolves ont confirmé leur retour en forme en se payant Oklahoma City (123-111). Anthony Edwards (26 pts), Jaden McDaniels (21 pts à 5/5 à 3 pts)) et Naz Reid (18 pts) ont été les plus tranchants pour infliger une 11e défaite aux champions en titre. Shai Gilgeous-Alexander (30 pts, 8 asts, 6 rbds) a manqué de soutien même si Hartenstein et Wallace étaient de retour. Minnesota remonte à la 5e place de l'Ouest grâce à cette 3e victoire consécutive.

- Dillon Brooks fait une saison incroyable avec les Suns. L'ancien des Grizzlies et des Rockets a porté Phoenix lors de la venu du leader de l'Est, Detroit. Les Suns ont été implacables malgré l'absence de Devin Booker et Brooks y est pour beaucoup. Avec 40 points, 8 rebonds et 4 passes, le trublion canadien a signé son record en carrière au scoring, le tout devant 5 000 fans qui avaient reçu un T-Shirt "Dillon the Villain" à son effigie.

Dillon Brooks ERUPTED in tonight's win 🌋 ☀️ 40 PTS (career-high)

☀️ 8 REB

☀️ 4 AST

☀️ 4 3PM pic.twitter.com/0v2j4jNIfq — NBA (@NBA) January 30, 2026

- Les Bucks sont revenus à deux points des Wizards dans le money time, mais c'est quand même Washington qui l'a emporté (109-99). Kyshawn George (23 pts) et Alex Sarr (16 pts, 17 rbds, 2 blks) ont été les grands bonhommes de la partie pour leur équipe. Washington a compté jusqu'à 18 points d'avance et a perdu son rookie Tre Johnson sur blessure (cheville) en première mi-temps. Sarr n'avait jamais pris autant de rebonds en NBA. Bilal Coulibaly n'est pas passé loin du double-double (8 pts, 10 rbds, 2 blks, 2 stls) et a brillé par son activité.

- Houston a accéléré en deuxième mi-temps pour dominer des Hawks sacrément déplumés. Onyeka Okongwu, qui s'est fait exploser des dents au match précédent, a subi une opération et Jalen Johnson souffrait du mollet, en plus des absents de plus longue date comme Porzingis ou Risache.Kevin Durant (31 pts) en a profité pour mettre les Rockets sur les bons rails et mettre un terme à la série de 4 victoires consécutives d'Atlanta.

- Les Bulls ont fini fort contre Miami, mais pas assez pour remonter les 13 points de retard qu'ils accusaient dans le 4e quart-temps. Ayo Dosunmu (23 pts) et ses camarades se sont joliment rapprochés, mais le Heat a prévalu, grâce notamment aux 21 points de Norman Powell et au double-double de Bam Adebayo (20 pts, 12 rbds). Jaime Jaquez, l'un des plus sérieux candidats au titre de meilleur 6e homme de l'année, a apporté 19 points et 10 rebonds.

- Michael Porter Jr a voulu marquer le coup pour son retour à Denver. L'ailier des Nets a signé sa plus grosse perf offensive de la saison (38 pts), ce qui n'a pas suffi à vaincre les Nuggets. Jamal Murray a inscrit 9 de ses 27 points dans les trois dernières minutes pour s'assurer que Denver sortirait vainqueur après trois défaites à domicile.