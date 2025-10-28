Benché, blessé, sale soirée pour Cooper Flagg

Le ton a été donné dès la première possession de la soirée pour Cooper Flagg. Le premier choix de la draft s’est fait mal à l’épaule dès le début du choc entre le Oklahoma City Thunder et les Dallas Mavericks lundi soir. Tout a déraillé à partir de là. Endolori, le jeune homme a essayé tant bien que mal de tenir son rang mais il est passé à côté de son match : seulement 2 points à 1 sur 9 aux tirs, 2 rebonds et aucune passe décisive en 31 minutes. Son équipe s’est inclinée (94-101) pour la troisième fois en quatre matches.

« Ce n’était pas sa soirée », confie son coach Jason Kidd, qui n’a pas hésité à laisser l’Américain sur le banc dans le quatrième quart-temps alors que les Mavericks revenaient au score. Menés de 22 points, ils ont recollé à une petite longueur avec leur jeune star assis au premier rang pour regarder. « On est une équipe et le groupe qui était sur le terrain nous donnait la meilleure chance de gagner », poursuit Kidd.

L’intéressé ne l’a pas mal pris. « Le lineup qui était sur le parquet jouait vraiment bien. J’étais cuit. Je n’étais pas moi-même, je n’avais pas d’impact sur le match. C’était une décision facile pour le coach. » Son entraîneur a tout de même souligné le fait que Cooper Flagg a joué malgré la douleur, faisant ainsi preuve de caractère. Il y aura d’autres soirs sans mais il y aura aussi surtout des jours meilleurs pour l’ancien phénomène de Duke. Ça fait partie de la vie de rookie en NBA.

