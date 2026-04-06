Cooper Flagg nouveau favori au ROY après deux cartons historiques ?

Les bookmakers ont osé. Dans la foulée d’un weekend exceptionnel de Cooper Flagg, ils ont préféré retenir l’instant présent et bombarder la superstar des Dallas Mavericks en favori du trophée de Rookie Of The Year. Les traders font un tout autre métier que celui d’analyste sportif mais leur objectif étant de maximiser leurs gains, ils ont tout de même tendance à être souvent le plus proche possible de la réalité. Et il est fort probable que certains votants soient aussi tentés de donner leur voix au premier choix de la draft 2025 après l’enchaînement de ses deux dernières performances.

D’abord auteur d’une prestation à 51 points à 19 ans, il a récidivé en claquant 45 pions (avec 8 rebonds et 9 passes) la nuit dernière. Avec à la clé une victoire contre les Los Angeles Lakers. Un match où il était tout simplement le meilleur joueur sur le terrain malgré la présence de LeBron James (30 pts, 15 pds). Alors 96 points en deux jours peuvent-ils faire oublier la régularité au plus haut niveau de Kon Knueppel, jusqu’alors promis au ROY ? La cote de Flagg est passé de +225 à -250 tandis que celle de son ami et ancien coéquipier est grimpé de -300 à +180.

Il faut dire que Cooper Flagg est le premier rookie depuis Allen Iverson à compiler 45 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne sur deux matches consécutifs. Il est aussi le premier rookie à enchaîner deux rencontres à 45 points ou plus depuis Walt Bellamy en… 1962. Wilt Chamberlain est le seul autre joueur à avoir réalisé pareil accomplissement durant sa première année pro. Les performances de l’ailier des Mavs sont dans la lignée de joueurs qui ont tous fini au Hall Of Fame… en étant élu ROY. Par exemple, les seuls autres débutants en 20-6-4 de moyenne sont Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James et Luka Doncic.

Le jeune homme de 19 ans est premier au scoring parmi les rookies avec quasiment 21 points par match. Il est aussi troisième aux rebonds (6,6) et deuxième aux passes (4,5). L’un des seuls points noirs de sa candidature reste son absence prolongée à un moment de la saison ainsi que le bilan négatif de Dallas. Knueppel, qui a battu de nombreux records à trois-points, s’apprête lui à disputer au moins le play-in avec les Hornets, dont il est l’un des principaux contributeurs.

Les Mavericks ont pour objectif sur cette fin de saison de tout faire pour aider Cooper Flagg à décrocher le trophée de Rookie Of The Year. Une opportunité qu’il saisit pleinement visiblement.