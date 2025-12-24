Cooper Flagg a signé une performance historique en rejoignant Luka Doncic dans un club extrêmement fermé. Le rookie des Mavericks devient l’un des deux seuls teenagers de l’histoire NBA à atteindre une ligne statistique rarissime.

Une performance de référence face à Denver

Mardi soir, Cooper Flagg a une nouvelle fois marqué les esprits lors de la victoire des Dallas Mavericks face aux Denver Nuggets, 131-130.

Le rookie a compilé 33 points, neuf rebonds et neuf passes décisives, une ligne statistique qui le fait entrer dans l’histoire de la NBA.

Un club réservé à deux joueurs

Avec cette performance, Cooper Flagg rejoint Luka Doncic comme les seuls teenagers (joueurs de moins de 20 ans) à avoir enregistré au moins 33 points, neuf rebonds et neuf passes dans un même match NBA.

Une stat un peu tirée par les cheveux, certes, mais un exploit rare, qui souligne à la fois la précocité et la polyvalence du jeune joueur, déjà capable d’influencer le jeu dans tous les compartiments.

Une saison rookie déjà historique

Ce nouveau jalon s’inscrit dans une série d’accomplissements marquants pour Cooper Flagg. La semaine précédente, il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à inscrire 40 points ou plus dans un match, battant un record détenu jusque-là par LeBron James depuis 2004.

Pilier émergent du projet texan, Flagg tourne actuellement à 18,7 points, 6,3 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne, confirmant son statut de nouvelle pierre angulaire des Mavericks.

À ce rythme, la saison rookie de Cooper Flagg s’impose déjà comme l’une des plus remarquables de ces dernières années.