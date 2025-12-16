Cooper Flagg se paye un record de LeBron James !

Cooper Flagg est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à marquer au moins 40 points sur un match. Le précédent joueur le plus précoce : un certain LeBron James.

Même dans la défaite, certaines nuits marquent un tournant. Celle vécue par Cooper Flagg face au Jazz en fait clairement partie. Battus en prolongation par Utah (140-133), les Mavericks ont assisté à l’explosion offensivee de leur rookie, auteur de 42 points, 7 rebonds et 6 passes.

À 18 ans et 359 jours, Flagg est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à franchir la barre des 40 points sur un match. Il efface ainsi LeBron James des tablettes, lui qui avait accompli cet exploit à 19 ans et 88 jours. Une précocité rare pour un joueur qui découvre la ligue et commence à répondre aux attentes.

L’ancien prodige de Duke a aussi intégré l'histoire des Mavs. Avec ces 42 points, Cooper Flagg devient le rookie le plus prolifique sur une rencontre sous le maillot de Dallas, dépassant Mark Aguirre.

Après un début de saison fait d’ajustements et de fulgurances dans un climat un peu hostile, la trajectoire est désormais claire. La montée en puissance de Flagg est nette, constante, et de plus en plus impactante. À tel point qu’il s’est réinstallé en tête de la course au Rookie of the Year.