CQFR : Denver et Detroit décollent, Flagg cartonne

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Celtics : 112-105

Raptors @ Heat : 106-96

Mavs @ Jazz : 133-140, après prolongation

Rockets @ Nuggets : 125-128, après prolongation

Grizzlies @ Clippers : 121-103

CQVR : Du choc à l'Est et à l'Ouest façon Pulp Fiction

- Denver et Houston se sont livrés une superbe bataille achevée en prolongation, avec un avant-goût de série de playoffs. Les Nuggets l'ont emporté (128-125) en cravachant et grâce à leur tandem Nikola Jokic - Jamal Murray. Le Joker a signé un nouveau triple-double (39 points, 15 rebonds, 10 passes) et a relevé le défi imposé par Alperen Sengun, lui aussi phénoménal et en 3D (33 pts, 10 rbds, 10 asts). Murray, pour sa part, a fini avec 35 points et a arraché l'overtime sur un lancer franc après une faute en dehors du jeu d'Amen Thompson sur la dernière remise en jeu pour Denver. En prolongation, Murray a aussi donné le ton avec quatre points rapides et 6 des 11 points de son équipe. C'est la cinquième victoire de suite pour les Nuggets, qui ont enfin gagné à la maison après quatre défaites consécutives devant leur public. En tout cas, on en redemande tant la bagarre a été belle.

- Les Pistons ont frappé un joli coup en allant gagner à Boston, l'équipe qui avait mis fin à leur série de 13 victoires consécutives, mais aussi l'un de leurs concurrents pour une place sur le podium à l'Est. Les ambitions de Detroit sont plus élevées et les Celtics sont maintenant à 6 victoires derrière. Les joueurs de JB Bickerstaff ont profité de la maladresse de leurs hôtes à 3 points (10/39), avec notamment une terrible disette entre la fin du 1er quart-temps et le début du 4e. Sans surprise, Cade Cunningham a piloté son équipe de main de maître et termine avec 32 points et 10 rebonds dans son duel avec Jaylen Brown (34 pts, 8 rbds, 7 asts). Trois semaines plus tôt, Cunningham avait manqué un lancer pour aller en prolongation face à ces mêmes Celtics. Il a cette fois été clutch avec quelques paniers précieux dans les deux dernières minutes.

- Des deux équipes en manque de confiance qui s'affrontaient cette nuit à Miami, ce sont les Raptors qui s'en sont le mieux sortis. Toronto est allé gagner à South Beach pour mettre fin à une série de quatre défaites de rang, tout en en infligeant une cinquième de suite au Heat. Brandon Ingram (28 pts) a été le moteur des Canadiens sur cette rencontre, épaulé par Scottie Barnes (17 pts, 10 rbds) et Immanuel Quickley (15 pts) notamment. Miami, pour ne rien arranger, a perdu Nikola Jovic en début de match sur une blessure au coude après une faute de Collin Murray-Boyles.

- La plus grosse performance en NBA de Cooper Flagg a été gâchée cette nuit. Les Mavs se sont inclinés en prolongation face au Jazz, malgré les 42 points (à 13/27 et 15/20 sur la ligne), 7 rebonds et 6 passes du n°1 de la dernière Draft. En forme en ce moment, l'ancien Dukie est devenu le premier joueur de moins de 19 ans à marquer autant de points dans un match dans l'histoire de la NBA, mais aussi le recordman du nombre de points sur un match pour un rookie sous le maillot des Mavs. Le carton de Flagg n'a pas empêché Utah de gagner grâce à un gros finish et une overtime mieux gérée. Keyonte George (37 pts), Lauri Markkanen (33 pts) et Kyle Filipowski (25 pts, dont 16 à cheval sur le 4e QT et la prolongation) ont été déterminants pour le Jazz.

COOPER FLAGG TONIGHT 🤯 42 PTS

6 AST

7 REB

Most PTS scored by an 18-year-old in a single game EVER HISTORY. 🔥 pic.twitter.com/OT9do8bnxw — Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2025

- Les choses ne s'arrangent pas pour les Clippers, battus à la maison par Memphis. C'est la troisième défaite de suite pour L.A., qui n'a encore pas vraiment existé au-delà du premier quart-temps. Même avec un Kawhi Leonard sur un temps de jeu normal (37 min), la mayonnaise ne prend plus. Ombre au tableau pour les Grizzlies : la blessure de Ja Morant, qui s'est tordu la cheville en fin de match, lui qui était revenu il y a quelques jours seulement. Jaren Jackson Jr (31 pts) et Cam Spencer (27 pts à 7/9 à 3 pts) ont donné le tournis aux Californiens.

Malade, Nicolas Batum a manqué son premier match de la saison. Deux jours après son 37e anniversaire, l'ancien capitaine des Bleus était sans doute mieux dans son lit vu la tournure des événements.