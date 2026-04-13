Cooper Flagg a marqué sa première saison en NBA avec une performance unique… qui le place aux côtés de Michael Jordan.

Kon Knueppel n’est pas le seul première année à avoir réussi une saison historique. Même écourtée par une blessure à la cheville, la saison rookie de Cooper Flagg restera marquante. Le numéro 1 de la Draft a terminé son premier exercice NBA avec une performance rarissime.

Le joueur des Dallas Mavericks a mené son équipe dans quatre catégories majeures : points, rebonds, passes et interceptions.

Un exploit qui le place dans un club extrêmement fermé.

Dans toute l’histoire de la NBA, un seul rookie avait réussi cela avant lui : Michael Jordan lors de la saison 1984-85.

Cooper Flagg devient donc le deuxième joueur à accomplir une telle performance dès sa première année dans la ligue.

Sur 70 matches, il a tourné à 21,0 points, 6,7 rebonds, 4,5 passes et 1,2 interception de moyenne, s’imposant comme le leader statistique de Dallas.

Malgré une saison collective décevante pour les Mavericks, cette performance individuelle envoie un message clair. Cooper Flagg s’est immédiatement imposé comme un joueur central, capable d’impacter tous les aspects du jeu.

Avec un effectif amené à évoluer cet été, Dallas peut se projeter avec optimisme autour de son rookie. Entre progression individuelle et ajustements d’effectif, Cooper Flagg apparaît déjà comme l’une des pièces majeures du futur de la franchise. Et de la NBA.