Record historique pour Knueppel… sous la menace de LaMelo

Kon Knueppel devient le premier rookie de l’histoire à finir meilleur marqueur à 3 points en NBA avec les Hornets, mais ça s'est joué à peu. La faute à son propre coéquipier...

Les Charlotte Hornets terminent leur saison régulière sur une victoire convaincante face aux New York Knicks (110-96), mais l’issu du match laissait peu de place au doute. New York avait mis tous ses titulaires au repos. En revanche, niveau stats et histoire, la soirée avait son importance. Dans l’ombre de ce succès, Kon Knueppel a validé une performance tout simplement inédite dans l’histoire de la ligue.

Le joueur des Hornets est devenu le premier rookie à terminer meilleur marqueur à trois-points de toute la NBA sur une saison. Oui, devant tous les snipers confirmés de la ligue. Une première absolue qui le place déjà dans une catégorie à part.

Face aux Knicks, Knueppel a apporté sa pierre à l’édifice avec 14 points, 6 rebonds et 5 passes, dont trois tirs primés. Une prestation propre, dans la continuité d’une saison où son adresse longue distance est devenue une arme majeure pour Charlotte.

Dans cette quête du trône à trois-points, il a même été challengé… par son propre coéquipier LaMelo Ball. Les deux joueurs ont animé une course interne fascinante, tout en atteignant des standards rarement vus, flirtant avec les saisons références de Stephen Curry et Klay Thompson.

LaMello arrive deuxième au classement avec 267 tirs à trois-points réussis.

Kon Knueppel : 270 LaMelo Ball : 267 Luka Doncic : 254 Nickeil Alexander-Walker : 251 Jamal Murray : 245 Donte DiVincenzo : 243 Collin Gillespie : 232 A.J. Green : 227 Tim Hardaway Jr. : 224 Donovan Mitchell : 224

Ce match sans enjeu face aux Knicks s'est d'ailleurs un peu vite transformé en duel interne, et donc en concours de shoots à trois-points, entre LaMelo et Kon. Le premier a tenté sa chance 16 fois (!!) pour 5 tirs réussis alors que le deuxième a lui balancé 10 shoots derrière la ligne pour en mettre 3. Au final, Ball est resté court de 3 shoots, mais ça s'est joué à peu.

Pour modérer légèrement l'exploit des deux frelons, rappelons que la saison dernière trois joueurs avaient fait beaucoup mieux avec plus de 300 tirs réussis : Anthony Edwards 320, Malik Beasley 319 et Stephen Curry 311. Quant à la stats en duo, en 2015-2016, Curry et Thompson avaient planté respectivement 402 et 276 shoots à 3-pts, soit un total de 678.

Au-delà de la performance individuelle, cette victoire permet aux Hornets de boucler une saison solide (44-38) et d’aborder le play-in avec un minimum de dynamique. Une présence en postseason qui doit beaucoup à l’impact immédiat de leur rookie.

Reste désormais une autre bataille : celle du Rookie de l’année. Si Cooper Flagg est un candidat majeur, Knueppel vient clairement de marquer des points avec ce record historique. Et même si la récompense lui échappe, une chose est déjà acquise : il a posé les bases d’une carrière qui pourrait rapidement faire beaucoup de bruit.

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