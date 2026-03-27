Pourquoi les Charlotte Hornets sont l’équipe la plus kiffante de NBA

Il n’y avait que trois matches au programme en NBA, mais Charlotte a largement suffi à animer la nuit. Les Hornets ont fait tomber les Knicks, qui restaient pourtant sur sept victoires de suite, et ils l’ont fait avec ce mélange de fraîcheur, d’insouciance et d’efficacité qui commence à devenir leur signature. À ce stade de la saison, la question n’a plus rien d’absurde : et si l’équipe la plus plaisante à voir en ce moment, c’était tout simplement celle-là ?

La victoire face à New York a encore raconté tout ce qui rend cette équipe attachante. Charlotte s’est imposé en s’appuyant sur ce qui fait sa force du moment : du rythme, du tir extérieur, du mouvement et une vraie émulation collective. Kon Knueppel a terminé avec 26 points et six paniers à trois points, LaMelo Ball en a ajouté 22, Brandon Miller 21. À eux trois, ils ont inscrit 14 des 16 tirs primés de leur équipe. Le chiffre résume bien le style de cette formation : ça bombarde, ça joue vite, ça assume, et surtout ça le fait sans qu’un seul joueur n’écrase totalement les autres.

C’est probablement ce qui rend ces Hornets si agréables à suivre. Il n’y a pas cette impression de dépendance absolue à une superstar qui aspire tout. Bien sûr, LaMelo Ball reste le cerveau et le visage du projet, mais il donne aussi le sentiment de mieux choisir ses moments. Son début de match face aux Knicks a encore montré à quel point il peut prendre feu, avant de basculer ensuite dans un rôle plus gestionnaire, plus créateur, plus fluide. Cette capacité à alterner entre scoreur et facilitateur change beaucoup de choses. Elle donne à Charlotte une allure plus mature, plus dangereuse aussi.

Une confiance contagieuse

Autour de lui, le décor est de plus en plus cohérent. Brandon Miller continue de confirmer, Kon Knueppel casse peu à peu son étiquette de simple sniper en montrant un jeu plus complet, et l’ensemble respire une forme de confiance contagieuse. Même quand le match est un peu moins spectaculaire, un peu moins "champagne", l’identité reste claire. Face à une équipe de New York en pleine bourre et aux ambitions assumées, Charlotte n’a pas tremblé. C’est peut-être ça, le signal le plus intéressant.

Parce que derrière le côté fun, il y a aussi des chiffres qui commencent à peser. Le cinq composé de LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges et Moussa Diabaté affiche un bilan de 27 victoires pour 5 défaites quand il débute ensemble. Sur les séquences où ce groupe partage réellement le terrain, le net rating grimpe même à +28, ce qui en fait l’un des lineups les plus performants de la ligue parmi ceux qui ont joué un vrai volume de minutes. On peut toujours discuter de la taille de l’échantillon, rappeler que la projection sur 82 matches serait trompeuse, mais il y a quand même quelque chose de très sérieux derrière l’enthousiasme.

Stat impressionnante : les Hornets ont leur « cinq de la mort »

Et puis il y a aussi ces profils complémentaires qui rendent le tout encore plus séduisant. Moussa Diabaté, par exemple, n’a pas eu un énorme rôle offensif contre les Knicks, mais il a encore pesé par sa défense, son activité et sa capacité à faire les petites choses. Deux points, cinq rebonds, quatre interceptions, trois passes : le genre de ligne de stats qui ne fait pas la une, mais qui raconte parfaitement son utilité. En sortie de banc, Coby White apporte lui aussi une énergie précieuse et cette capacité à dynamiter un match, un atout loin d’être anodin à l’approche du play-in.

Vivement le stress test des playoffs !

C’est d’ailleurs là que le vrai test commencera. Charlotte est presque assuré de passer par cette étape, et toute la question sera de savoir si ce basket de rythme, de volume de tirs à trois points et d’insouciance peut survivre quand le jeu ralentit, quand les défenses ferment les espaces, quand chaque possession devient plus lourde. C’est le doute logique qui accompagne une équipe jeune et encore peu expérimentée. Mais même avec cette réserve, il y a une évidence : ces Hornets donnent envie. Envie de les regarder, envie de voir jusqu’où cette formule peut aller, envie même de les voir bousculer plus sérieux qu’eux.

On sentait depuis un moment que Charlotte pouvait finir par décoller. En revanche, on ne s’attendait pas forcément à voir émerger une équipe aussi rafraîchissante, aussi libre, aussi excitante dans ses intentions. Dans une ligue parfois cadenassée par les habitudes ou les hiérarchies, les Hornets ont quelque chose de joyeux. Et rien que pour ça, ils méritent déjà qu’on garde un œil très attentif sur eux.

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