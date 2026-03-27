Stat impressionnante : les Hornets ont leur « cinq de la mort »

Qui aurait parié sur les Charlotte Hornets pour nous sortir le meilleur cinq majeur de la saison ? La franchise de Caroline du Nord s’est trouvé son « death lineup » et on peut se demander où ils en seraient au classement si certains de leurs cadres avaient été moins souvent blessés et si Charles Lee n’avait pas débuté la saison avec le rookie Ryan Kalkbrenner en pivot à la place de Moussa Diabaté. Parce que quand le Français est aligné avec LaMelo Ball, Kon Knueppel, Miles Bridges et Brandon Miller, les frelons sont quasiment invincibles.

Ils ont démarré 32 matches ensemble, pour 27 victoires. Un bilan digne d’une équipe capable de terminer dans le top-2 ou top-3 de sa Conférence… et pas forcément troisième. Diabaté colle parfaitement aux quatre autres joueurs de sa part sa mobilité, son sens du rebond, sa taille et ses qualités athlétiques mais le noyau dur de ce groupe reste les trois shooteurs extérieurs. Knueppel, Miller et Ball arrosent tous les soirs. Ils ont mis 14 des 16 paniers à trois-points de leur équipe lors d’une belle victoire contre les New York Knicks la nuit dernière.

Les Hornets sont les plus prolifiques de la ligue derrière l’arc, à l’image de leur rookie. Ce dernier ne cesse de battre des records. Kon Knueppel est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 250 paniers extérieurs mais aussi celui qui l’a franchi le plus rapidement. Personne n’a mis plus de tirs de loin que lui cette saison.

Avec ce cinq majeur, Charlotte affiche un Net rating monumental de +28 sur 100 possessions. Aucun groupe ne fait mieux, pas même celui du Thunder, des Spurs ou des Pistons, parmi ceux qui ont disputé plus de 100 minutes ensemble cette saison.

CQFR : Knueppel et les Hornets impressionnent encore